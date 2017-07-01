Bakımı tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Orman ve Su İşleri İl Müdürü Mete Türkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü av yaban hayatı ekiplerince bakımı biten yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığını belirtti.

Türkoğlu, “Kerkenez ve ebabil kuşu özgürlüğe kanat çırparken baykuşgiller sınıfından kukumav kuşu kısa bir süre uçtuktan sonra serbest bırakıldığı taşıma çantasına geri dönerek doğaya dönmekten vazgeçti. Bunun üzerine ekiplerimizce bir süre daha misafir edilmek üzere Şube müdürlüğümüze geri getirildi” dedi.