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Bakımı tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Iğdır’da, Orman ve Su İşleri Müdürlüğü yetkililerince tedavi altına alınan ve bakımı tamamlanan 2 kerkenez yırtıcısı, bir ebabil kuşu ve kukumav kuşu doğaya bırakıldı.

01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
Bakımı tamamlanan yaban hayvanları doğaya bırakıldı

Orman ve Su İşleri İl Müdürü Mete Türkoğlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Iğdır İl Şube Müdürlüğü av yaban hayatı ekiplerince bakımı biten yaban hayvanlarının doğaya bırakıldığını belirtti.

Türkoğlu, “Kerkenez ve ebabil kuşu özgürlüğe kanat çırparken baykuşgiller sınıfından kukumav kuşu kısa bir süre uçtuktan sonra serbest bırakıldığı taşıma çantasına geri dönerek doğaya dönmekten vazgeçti. Bunun üzerine ekiplerimizce bir süre daha misafir edilmek üzere Şube müdürlüğümüze geri getirildi” dedi.

Haber Tarihi: 01 Temmuz 2017 Cumartesi 11:54
  1. Iğdır
  2. Türkoğlu
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