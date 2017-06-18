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Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hastalara 'vefa' hizmeti

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi tarafından yürütülen “Vefa” projesi kapsamında oluşturulan ekipler, Ramazan Bayramı öncesi yaşlı, hasta ve engelli vatandaşların bakımını yapıyor, evlerini temizliyor.

18 Haziran 2017 Pazar 23:51
Bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hastalara 'vefa' hizmeti

Gaziantep’in Şehitkamil Belediyesi tarafından belirlenen evlere düzenli bir şekilde giderek temizlik ve yemek yapan ekipler, bakıma muhtaç engelli, yaşlı ve hastaların tırnak ve saç kesimi gibi kişisel bakımlarını yapıyor.

Vefa Hizmetleri Koordinatörü Hatice Akıncı, vefa hizmetinin 2013 yılından beri sürdürüldüğünü söyledi.

Projeye başladığından beri çok fazla talep olduğunu ifade eden Akıncı, “Kendine bakamayacak, maddi gücü olmayan insanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiğince destek oluyoruz.” dedi.

Vefa hizmetinden yararlanan, yalnız yaşayan 83 yaşındaki Zeynep Çalıkoğlu, ekibin devamlı evini temizlediğini belirterek, “Evimi tertemiz yapıp gidiyorlar. Her tarafı tertemiz yapıyorlar. Ben 50 senedir bu evde yalnız yaşıyorum. Çocuğum olmadı. Eşim de 20 sene önce vefat etti. Düzenli olarak gelirler. Evimi temizleyip ihtiyaçlarımı görürler. Allah kendilerinden, kendilerini yönetenlerden razı olsun.” diye konuştu.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 23:51
  1. Gaziantep şehitkamil Belediyesi vefa hizmeti
  2. yaşlılara bakım
  3. hastalara bakım
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