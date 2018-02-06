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Bakım anlaşması 2023’e kadar yenilendi

THY Teknik ve Atlasglobal, Atlasglobal filosundaki Airbus A320 komponentlerinin bakımı ile ikame yedek parça desteğini içeren sözleşmeyi yenileyerek imzaladı. Sözleşme 2023 yılına kadar geçerli olacak.

06 Şubat 2018 Salı 11:04
Bakım anlaşması 2023’e kadar yenilendi

MEMNUNİYETİN GÖSTERGESİ 

Sözleşme kapsamında sağlanacak parçalar, Hava Taşıyıcıları Birliği (ATA) bölüm listesi esas alınarak, hizmetler THY Teknik’in İstanbul’daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak. Bakımı yapılacak parçalar ise THY Teknik’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bakım onarım tesislerinde işlem görecek. THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, “Sözleşmenin 5 yıl daha uzatılması, Atlasglobal’in A320 ailesi için sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin ve duyulan memnuniyetin göstergesidir” dedi. Atlasglobal Üst Yöneticisi (CEO) Sermed Temizkan da THY Teknik’in sunduğu hizmetin kalitesine güvendiklerini vurguladı.

 


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 11:04
  1. ATA
  2. THY Teknik
  3. Atlasglobal

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