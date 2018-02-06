Bakım anlaşması 2023’e kadar yenilendi

MEMNUNİYETİN GÖSTERGESİ

Sözleşme kapsamında sağlanacak parçalar, Hava Taşıyıcıları Birliği (ATA) bölüm listesi esas alınarak, hizmetler THY Teknik’in İstanbul’daki merkezinden ve dünya genelindeki operasyon noktalarından sağlanacak. Bakımı yapılacak parçalar ise THY Teknik’in Sabiha Gökçen Havalimanı’ndaki bakım onarım tesislerinde işlem görecek. THY Teknik Genel Müdürü Ahmet Karaman, “Sözleşmenin 5 yıl daha uzatılması, Atlasglobal’in A320 ailesi için sunduğumuz hizmetlerin kalitesinin ve duyulan memnuniyetin göstergesidir” dedi. Atlasglobal Üst Yöneticisi (CEO) Sermed Temizkan da THY Teknik’in sunduğu hizmetin kalitesine güvendiklerini vurguladı.