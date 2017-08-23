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Bakanlık'tan zehirli yumurta tartışmalarına son nokta: Türkiye'de yok

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda böcek ilacı "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizin ardından Türkiye'de yapılan analizlerde yumurtalarda söz konusu maddenin olmadığını açıkladı.

23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
Bakanlık'tan zehirli yumurta tartışmalarına son nokta: Türkiye'de yok

Türkiye, Avrupa'nın bazı ülkelerinde üretilen yumurtalarda "fipronil" maddesinin bulunmasıyla başlayan krizi yakından takip ediyor. Söz konusu krizin ardından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı da Türkiye'deki yumurtalarda söz konusu maddenin olup olmadığının tespit edilmesi için laboratuvarlarda analiz çalışması yaptırdı. AA muhabirinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından aldığı bilgiye göre, çeşitli bölgelerdeki farklı işletmelerden alınan numuneler analiz edildi. Türkiye'de üretilen yumurtalarda yapılan analiz sonuçlarında fipronil tespit edilmedi. İnsan sağlığına zararlı fipronil maddesinin bazı Avrupa ülkelerindeki yumurtalarda bulunması üzerine söz konusu yumurtaların üretildiği çiftliklerin faaliyetleri durdurulmuş, yumurtalar da raflardan kaldırılarak imha edilmişti.

AVRUPA'DA ÜRETİMİ DURDURULDU

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye mevzuatı gereği gıda değeri olan hayvanlarda kullanımına izin verilmeyen fipronil, gıda değeri olmayan hayvanlarda antiparaziter olarak kullanılmak üzere, sprey veya deriye damlatma formlarında ruhsatlandırılıyor. Bitki koruma ürünü olarak ise 500 g/l fipronil aktif maddesini ihtiva edenler tohum ilaçlaması olarak mısır ve ayçiçeğinde ruhsatlı olarak kullanılabiliyor. Türkiye, 2005 yılından itibaren AB'nin direktifiyle uyumlaştırılmış yönetmelik esaslarına göre Ulusal Kalıntı İzleme Planı (UKİP) yürütüyor. UKİP, hayvansal birincil ürünlerin AB'ye ihracı için AB Konseyi tarafından alınan kararla tüm ihracatçı ülkelerce uygulanması mecburi tutulan bir plan statüsünde bulunuyor ve bir önceki yılın üretim verileri esas alınarak her yıl yeniden hazırlanıyor, düzenlenen planlar mart ayı sonuna kadar AB'ye gönderiliyor.

Türkiye, 2006 yılından itibaren kanatlı hayvanlar, su ürünleri, süt ve balda UKİP’i kabul edilen üçüncü ülkeler listesinde yer alırken, 2010 yılında plana yumurta da dahil edildi. UKİP kapsamında, veteriner ilaç kalıntısı, pestisit, bulaşan ve kullanımı yasaklı maddelerin analizleri yapılıyor. Planlanan numune sayısı, üretim verileri esas alınarak AB direktifine göre belirleniyor ve AB tarafından onaylandıktan sonra uygulanmaya başlanıyor. Fipronil, karınca, böcek, pire, kene, termit, bitki zararlıları, kök kurtları ve diğer böcekleri kontrol amacıyla kullanılıyor. Bu maddeden, mısır ve ayçiçeği üretiminde de tel kurtlarıyla mücadelede yararlanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, fipronil maddesini "orta derecede tehlikeli" olarak tanımlıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 15:10
  1. bakanlık
  2. zehirli yumurta
  3. açıklama
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