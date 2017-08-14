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Bakanlık'tan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama!

Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırılması üzerine Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:15
Bakanlık'tan zehirlenen askerlerle ilgili flaş açıklama!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Sivas'ta 31 askerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurduğu iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, hastanede yapılan fiziki muayene ve laboratuvar sonuçlarına göre mikrobiyolojik bir bulguya rastlanmadığı, olaya ilişkin sürecin yakinen takip edildiği ve konuyu incelemek üzere 3 müfettişin görevlendirildiği bildirildi.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 21:15
  1. Sivas
  2. Milli Savunma Bakanlığı
  3. zehirlenme
  4. 31 asker
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