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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli otomobil açıklaması

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’nin otomobili projesinin, “Ortak Girişim Grubu”nun müşterek sorumluluğu olduğunu vurguladı.

04 Kasım 2017 Cumartesi 14:24
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yerli otomobil açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye’nin 60 yıllık rüyası olan yerli marka otomobil hedefi için en somut adım 2 Kasım Perşembe günü atılan imzalarla gerçekleştirildiği belirtilerek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile başlayan süreçte Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucu 5 grup; Anadolu, BMC, Kıraça Holding, Türkcell ve Zorlu Holding arasında ortak girişim grubu kurmak üzere imzalar atılmıştır. Atılan bu imzaların ardından şimdi şirketleşme süreci başlamış olup bu konuda gerekli teknik ve finansal analiz sürecine girilmiştir" denildi.

Bugün bir gazetede, “Ortak girişim grubunda yer alan şirketler arasında iş bölümü yapıldığı ve kimin hangi görevi yerine getireceği” yönünde haberler yer aldığı vurgulanarak, "Türkiye’nin otomobili projesi, “Ortak Girişim Grubu”nun müşterek sorumluluğudur. Haberde yer aldığı şekilde bir görev paylaşımı söz konusu değildir. Bu yönüyle söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Yerli marka otomobil konusunda bugüne kadar yapılan bütün çalışmalarda elde edilen çıktılar ortak girişim grubunun kullanımına sunulacaktır. Bu bağlamda Sayın cumhurbaşkanımızın ve hükümetimizin üzerinde önemle durduğu bu projenin bütün safhaları ile ilgili gelişmeler hakkında bakanlığımızca kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir. Bakanlığımız dışında yapılacak açıklamalara itibar edilmemesi konusunu, vatandaşlarımızın bilgisine arz ederiz" ifadesi kullanıldı.

Haber Tarihi: 04 Kasım 2017 Cumartesi 14:24
  1. yerli otomobil
  2. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı
  • IkraIkra1 sa önce
    Allah cc muvaffak etsin..darsi ucaklara ve nicelerine
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