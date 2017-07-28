Bakanlıktan uyarı

Orman ve Su İşleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, perşembe günü İstanbul ve çevresinde üst atmosfer seviyesinde oldukça serin bir havanın bulunması ve yer seviyesinde oldukça sıcak, 30-34 derece civarında havanın bulunması sebebiyle şiddetli bir yağış meydana geldiği anımsatıldı.

Açıklamada, bu nedenle oluşan kararsızlık hattı sonucunda özellikle öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli'nde başlayan kuvvetli yağış ve dolu hadisesinin akşam saatlerinde İstanbul'un batı ilçelerini etkisi altına aldığı belirtildi.

BÜTÜN İLGİLİ MERCİLERE GÖNDERİLDİ

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün perşembe günü 10.45'te yayımladığı 168 numaralı uyarıda söz konusu dolu yağışı, yıldırım hadisesi, ani sel, su baskını ve yağış öncesi kısa süreli fırtına konusunda gerekli ikazların yapıldığı, yapılan ikazların da anında başta İstanbul Valiliği olmak üzere Büyükşehir Belediyesi, AKOM, İl AFAD Müdürlüğü ve diğer ilgili mercilere iletildiği kaydedildi.

Meteorolojik uyarıda, bölgede beklenen kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve meydana gelebilecek olumsuzluklar ilgili kurumların yanı sıra basın yayın kuruluşları, cep telefonu mesajları, akıllı telefon uygulamaları, internet yayımı, faks ve elektronik posta yoluyla paylaşıldığı belirtildi.

HERKES DİKKATE ALMALI

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dün İstanbul'da meydana gelen hadiseler ve düşen yağış miktarları dikkate alındığında Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yapmış olduğu uyarının tam anlamıyla gerçekleştiği görülüyor. Ayrıca basında bir bilgi kirliliği yaşanıyor ve herkes bir tahminde bulunuyor. Bu yüzden bütün ilgili birimler, basın ve vatandaşlar Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahmin ve uyarılarını dikkate alırsa bu tip hadiseler daha az zararla atlatılabilir."