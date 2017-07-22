Bakanlıktan turizm çıkarması

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile birlikte TÜRSAB ve BUSAT’tın üst seviyede yetkilileri, 2023 Turizm Stratejik Planı kapsamında Mustafakemalpaşa’yı ziyaret etti. Belediye Meclis Salonu’nda 20 kişilik heyete bir sunum yapan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, Mustafakemalpaşa’nın kültürel değerlerini sinevizyon ile anlattı. Araştırma heyeti daha sonra destinasyon yönetimi alan çalışması için Tümbüldek Kaplıcalar Bölgesi ve Suuçtu Şelalesi’nde incelemelerde bulundu.

Başkan Sadi Kurtulan, ilçenin hiç bozulmamış doğal yapısıyla eko ve sağlık turizminin bir arada işlenebileceği nadir bir bölge olduğunu söyleyerek, "Tümbüldek ve Suuçtu ilçemizin iki önemli markası. Doğal tarım ürünleri, hayvancılık ve endemik bitkiler konusunda Türkiye’nin bir kaç adresinden biriyiz. Tarım ve tarımsal hayvancılığa dayalı bir sanayi ile büyüme politikası izleyen bölgemizin bu iki değeri hem doğa hem de sağlık turizmi için ideal bir yer. Kültür Bakanlığımızın yetkilileri Bursa’nın turizm potansiyeli içinde Mustafakemalpaşa’nın ayrı bir önemi olduğuna dikkat çekiyor. Heyetimizle birlikte tanıtım ve yatırım yapılabilecek yerleri gezdik. Hem sahip olduğumuz kültürel doğal güzelliklerimizi tanıttık hem de geleceğe ait projeler konusunda ortak bir çalışma yürütme kararı aldık " dedi.

Bursa Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Abdullah Damar ise Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın dört farklı genel müdürlüğünden gelen daire başkanları ve uzmanlardan oluşan heyetle birlikte Bursa bölgesinde destinasyon pazarlama ve tanıtım faaliyetleri için alt yapı çalışmasında bulunulduklarını belirtti.

Mustafakemalpaşa’nın turizm değerlerini pazarlama konusunda yeni planlamalar yaptıklarını dile getiren Abdullah Damar, "İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü bünyesinde yapılan çalışmalarımıza TÜRSAB ve BUSAT’tan uzmanlarımızda katılıyor. Gizli kalmış bu değerlerin tanıtılması ve pazarlanması için paydaşlarımızla birlikte alt yapı çalışmalarını yürütüyoruz. Tümbüldek Kaplıcaları’na bakanlığımızın daha önceden de ilgisi vardı. Burada ’üç yaş turizmi’ denilen termale dayalı, sağlık ağırlıklı tesis kurulması için çalışma yapıldı. Fakat bugüne kadar bu gerçekleşmedi. O dönemde teoride veplanlamada kalanbu çalışma artık elle tutulur bir safhaya dönüşmeye başlayacak. Mustafakemalpaşa’nın ormanları, doğa zenginlikleri, şelaleleri son derece önemli. Sağlık ve termal turizm açısından Mustafakemalpaşa önde görülüyor. Bakanlığımızın bunu uzmanlarımız vasıtasıyla değerlendirebileceğini ve iyi bir sonuçla hayata aktarabileceğine inanıyoruz " dedi.