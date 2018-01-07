Bakanlık'tan 'taşeron' uyarısı: Son tarih 11 Ocak

Taşeron işçilerin kadro başvuruları devam ediyor. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 11 Ocak 2018 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı uyarıda "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" ifadesini kullandı.