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Bakanlık'tan 'taşeron' uyarısı: Son tarih 11 Ocak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."

07 Ocak 2018 Pazar 21:08
Bakanlık'tan 'taşeron' uyarısı: Son tarih 11 Ocak

Taşeron işçilerin kadro başvuruları devam ediyor. Taşeron işçilerin son başvuru tarihi de 11 Ocak 2018 olarak belirlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptığı uyarıda "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır" ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 21:08
  1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
  2. Taşeron
  3. mesai
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