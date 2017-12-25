İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 872 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör, 3 bin 358 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 106’sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 411 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.