Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada bir haftada öldürülen terörist sayısını açıkladı.

25 Aralık 2017 Pazartesi 10:56
İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile İç Güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava ve Kara unsurlarınca 872 operasyon yapıldığını, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu değerlendirilen 947 terör, 3 bin 358 uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından, 106’sı düzensiz göçle mücadele kapsamında olmak üzere toplam 4 bin 411 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 10:56
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. Özel Harekat Polisi

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı" davası başladı
    1. FETÖ ile DHKP/C'nin "kaos planı"..
    2. Süper Lig ekibinde deprem! Hocayı..
    3. TÜSİAD'dan tuhaf çıkış! KHK'ların ve..
    4. Asgari ücrette sıcak gelişme: Tarih..
    5. Abdullah Gül'den dikkat çeken çıkış:..
    6. Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık..
    7. Sağlam temeller üzerinde yükselen..
    8. Anlaşma olursa etin fiyat 15 lira
    9. Geleceğin Bilinçli Şoförleri Ümraniye..
    10. Azerbaycan'dan Ermenistan'a bir şok daha
    11. Bakan açıkladı! 'Zarrab masumdur' diye..
    12. En kısa günde en yüksek ciro
    13. Kendiliğinden teslim oldu! 'Abi'..
    14. Dünyanın Unuttuğu Cerablus’taki Yetimler
    15. Fikret Orman: Arda Turan gündemimizde...
    16. Suudi Arabistan duyurdu: Öldürüldü!
    17. Rusya'da otobüs yayaların arasına..
    18. Avrupa Birliği'nde bir çatlak daha:..
    19. Terim'in ilk transferi! Resmen imzayı..
    20. Bir ülke daha ABD'ye karşı ayaklandı:..
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Son hilafet ülkesi olmasından dolayı Türkiye'yi...'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    'Ermenistan, Türkiye'den toprak istiyor'
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Türkiye sınırında esrarengiz uçak
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Emekliye 3 Ocak zammı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı
    Türkiye'ye yeni kuşatma! Sayı 65 bine çıktı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Türkiye'ye hakaret eden Arap Bakan'ın dedesi bakın kimmiş!
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz
    Mesut Yılmaz: Allah'a isyan etmeyeceğiz