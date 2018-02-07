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Bakanlık federasyondan isimleri tek tek istedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü aracılığı ile tüm federasyonlara yazı göndererek Hizmet Pasaportu ile son 4 yılda yurt dışına giden isimlerin listesini talep etti.

07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
Bakanlık federasyondan isimleri tek tek istedi

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Hizmet Pasaportu ile federasyonlar üzerinden yıllardır yurt dışına kaçma olayları yaşandığı gerekçesiyle, Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı aracılığı ile tüm federasyonlara yazı gönderdi. 16 Ocak 2018 tarihinde gönderilen yazıda, 2014-2015-2016 ve 2017 yıllarında gri pasaport ile yurt dışına çıkan kişilerin tespit edilerek 'ivedi' olarak bildirilmesi istendi. Bakanlık gelecek olan bilgileri emniyete verecek ve geniş çaplı bir araştırmanın yapılması sağlanacak.

Geçmişte birçok federasyonda yaşanan olaylar nedeniyle geniş çaplı bir araştırmaya giren Gençlik ve Spor Bakanlığı, siyasi suçları bulunan ve gri pasaport ile  yurt dışına kaçırılan isimleri tespit edecek. Yurt dışına kaçırılan kişilere katkısı olan isimler spordan men edilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacak.

Haber Tarihi: 07 Şubat 2018 Çarşamba 12:27
  1. Gençlik ve Spor Bakanlığı
  2. Spor Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı
  3. Gri Pasaport

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