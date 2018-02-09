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Bakanlıktan kovulduğu ortaya çıktı

Zeytin Dalı Harekâtı nedeniyle Türkiye’yi karalayan açıklamalar yapan Avrupa Parlamentosu Raportörü Kati Piri’nin, Bekir Bozdağ'ın Adalet Bakanı olduğu dönem de bakanlıktan kovulduğu ortaya çıktı.

09 Şubat 2018 Cuma 16:45
Bakanlıktan kovulduğu ortaya çıktı

15 Temmuz darbe teşebbüsünün ardından Avrupa Parlamentosu'ndan Ankara'yı  ziyaret eden heyette bulunan Kati Piri’nin o dönem Adalet Bakanı olan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ tarafından Adalet Bakanlığındaki görüşmeye kabul edilmediği ortaya çıktı.

Bozdağ’ın heyette bulunmasını istememesine rağmen heyetle birlikte Adalet Bakanlığı binasına gelen Piri’nin salondan çıkartılmasını istediği ve bunun üzerine de Kati Piri’nin Adalet Bakanlığındaki toplantıya katılmadığı ifade edildi.

TERÖR SEVİCİ KATİ PİRİ ALMAN BASININA TÜRKİYE'Yİ KÖTÜLEDİ

Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında Kati Piri’yi bakanlığa almadığını ifade ederek, “Yani görüştüğümde karşımda PKK mı oturuyor yoksa Pelsinvanya mı oturuyor belli değil.

O zaman ben seninle niye görüşeyim. Benimle konuşuyorsun, dinliyorsun, benim dediklerimin hiçbirini yazmıyorsun, terör örgütlerinin her dediği yalanı onları çürütüyorsun, bunlar iftiradır diyorsun, ona rağmen bile bile çürütülen şeyleri de raporlara koyuyorsun.

Onun için de bu raporun Türkiye’de bir saygınlık uyandırması mümkün değil. AB üyesi ülkelere Türkiye karşıtlarının, Türkiye düşmanlarının, Türkiye zayıflasın diye terör örgütlerine destek olanların hazırladıkları raporlarla Türkiye hakkında doğru sonuçlara ulaşılamaz” dedi.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 16:45
  1. AB
  2. Türkiye
  3. Bozdağ

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