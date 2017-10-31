Bakanlıktan 'kadının güçlenmesi' için stratejik hamle

Bakanlığa bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü öncülüğünde hazırlanan, 2018-2023 yıllarını kapsayan "Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağı kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelere geniş sorumluluklar getiriyor.

İlgili kurum ve kuruluşların görüşüne açılan planla, kadınların toplumsal yaşama tam ve eşit bireyler olarak katılımlarında yaşadıkları engellerin ortadan kaldırılmasını hedefleniyor.

Kapsayıcılığı bakımından ilk olma özelliğini taşıyan strateji belgesi ve eylem planında eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım, medya, göç ve mültecilik konularında tedbirler yer alıyor. Taslak plana son şekli, ilgili tüm paydaşların görüşleri doğrultusunda verilecek.

Şirketlere "eşitlik" sertifikası

"Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" taslağının ekonomiyle ilgili bölümünde dikkat çekici tedbirler yer alıyor.

Planda, şirketlerin kadın-erkek eşitliği ile ilgili sertifikalandırılmasına ilişkin yeni bir sistemin de kurulması öngörülüyor. Buna göre, hayata geçirilecek sertifika sistemiyle özel sektörün işgücü piyasasında kadınların güçlenmesine yönelik duyarlılıklarının tespiti ve bu konudaki iyi uygulamaların yaygınlaştırılması sağlanacak.

Engelli kadınlara "destekli istihdam" modeli

Engelli kadınların işe yerleştirilmesi ve çalışma hayatında karşılaştığı zorluklarla başa çıkabilmesi amacıyla "destekli istihdam" modeli geliştirilecek. Bu modelde yetiştirilecek iş koçları aracılığıyla engelli kadınlar, beceri ve yeteneklerine göre işe yerleştirilecek. Çalışan engelli kadınlara ise iş hayatına adapte olması ve sosyal uyumunun geliştirilmesi için destek sağlanacak.

Hedef binlerce kadını iş yaşamına katmak

Planda, 2023'e kadar konaklama ve yiyecek hizmetleri faaliyet kolunda istihdam edilen kadın sayısının 600 bine, insan sağlığı ve sosyal hizmetler faaliyet kolunda istihdam edilenlerin de 1,2 milyona yükseltilmesi hedefleniyor. Bilgi ve iletişim sektöründe 20 bin kadının yetiştirilmesi, inşaat sektöründe de en az 30 bin kadına mesleki yeterlilik belgesi kazandırılması amaçlanan planda, ücretsiz aile işçisi kadınların toplam kadın istihdamı içindeki oranının 2023'e kadar yüzde 20'nin altına indirilmesi de öngörülüyor.