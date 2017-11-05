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Bakanlıktan hava kirliliğine yönelik açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, hava kirliliğinin kaynağından önlenmesi amacıyla vatandaşlara önerilerde ve uyarılarda bulundu.

05 Kasım 2017 Pazar 11:35
Bakanlıktan hava kirliliğine yönelik açıklama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca, kış aylarında artan yakıt kullanımına bağlı hava kirliliğinin kaynağından önlenmesi konusunda vatandaşlar uyarıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, hava kirliliğinin önlenmesinde vatandaşlara önemli görevler düştüğü belirtilerek, hava kirliliğiyle mücadele için dikkat edilmesi gereken hususlara yer verildi.

"ISINMADA TEMİZ YAKITLAR TERCİH EDİLMELİ"

Isınmada daha kaliteli ve temiz yakıtların tercih edilmesi, yakılmasına izin verilmeyen maddelerin yakıt olarak kullanılmaması, ısınma için kullanılan yakıtlara uygun soba ve kalorifer kazanlarının seçilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, her yıl düzenli olarak soba ve kalorifer kazanlarının bakımlarının yaptırılması, bunların bağlı olduğu bacaların temizletilmesi uyarısı yapıldı.

"İÇ ORTAM SICAKLIĞI EN FAZLA 21 DERECE OLARAK AYARLANMALI"

Hava sıcaklığının valiliklerce belirlenen illere özgü sıcaklığın altına düşmediği sürece, sobaların ve kalorifer kazanlarının yakılmamaya özen gösterilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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"Kalorifer peteklerinde termostatik vana kullanılmalı, iç ortam sıcaklığı en fazla 21 derece olarak ayarlanmalı, yakma veriminin kontrolü açısından evlere mutlaka atık gaz sensörü takılmalı, ısının iç ortama daha iyi dağılmasını sağlamak için kalorifer peteklerinin önleri açık bırakılmalı, ısınan iç ortam havasının dışarı kaçmasını önlemek için pencere ve kapı sızdırmazlıkları sağlanmalıdır. Ayrıca daha az yakıt tüketimi sağlanması için binalara ısı yalıtımı yaptırılmalı, kalorifer kazanını yakan personelin ilgili eğitimleri almış olmasına dikkat edilmeli, valiliklerce belirlenen yakma saatleri dışında kazanların ateşlemesi yapılmamalı, kazan dairelerinin yeterince havalandırılmasına ve işletme talimatlarına uyulmasına özen gösterilmelidir."

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 11:35
  1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
  2. hava kirliliği
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