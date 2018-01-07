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Bakanlık'tan flaş uyarı: Son tarih 11 Ocak
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı uyarıda bulundu: "Taşeronda son başvuru tarihi 11 Ocak’tır. Başvurular 11 Ocak mesai bitiminde tamamlanacaktır."
07 Ocak 2018 Pazar 19:18
Ayrıntılar geliyor...
Haber Tarihi: 07 Ocak 2018 Pazar 19:18
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