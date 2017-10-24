Bakanlıktan flaş ABD ve vize açıklaması
ABD, Washington'da temaslarda bulunacak olan Türk Adalet Bakanlığı heyetine vize vermediğiyle ilgili iddialara Bakanlık'tan açıklama geldi.24 Ekim 2017 Salı 19:45
Adalet Bakanlığı yetkilileri, CNN Türk'te Serdar Cebe imzasıyla yayınlanan "ABD'nin Adalet Bakanlığı yetkililerine vize vermediği" iddiaları üzerine açıklama yaptı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.
"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETTİ, VİZE KRİZİ ÇIKINCA ZİYARETİ BİZ İPTAL ETTİK"
Adalet Bakanlığından bir heyetin, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye çalışma ziyareti planladığı hatırlatılan açıklamada, "Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret, Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 'Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediği'ne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
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Kılıç10 sa önce Cnn üzerine düşeni fevkalade yapıyır dogan alman abd üçgeni arkadan israil bir çuval pislik yani Yasin10 sa önce ABD yi Nato müttefiki bünyesinde terör örgütlerine destek vermekten, ikili ilişkilerden doğan askeri işbirliğini dondursun. Ve Türkiye deki Nato üstlerine bütün abd lileri çıkarın. Yani bunu biz mi dillendirelim illerde.Hükümet gereğini yapsın. Objektif10 sa önce 2 amerikan sporcu ve antalya altın portakala gelmek isteyen amerikalılar için koca dışişleri bakanı devreye girip vize verdittiriyor, bu açıkca gelin barışalım diye bir yaklaşım Aksaray'lı10 sa önce Arkadaşlar birçoğunuz haberi okumadan yorum yazıyorsunuz, hem sizin hem okuyanların zamanını çalmayın , bakanlık öyle bir talebimiz olmadı diyor. Fasığın getirdiği habere inanmayın. Kanuni10 sa önce ABD den gelecek kişileri engellememizi istiyorlar. Tatlı su kurnazları?Biz basit ayak oyunlarıyla uğraşmıyoruz artık. Dünya bizden çok şey bekliyor. Sizde fetoşunuzla oynayın durun. Yapacak çok işimiz var bizim. Durmak yok reis yola devam ! Kanuni10 sa önce Senin dolarín hangi seriden? Ergun11 sa önce Abd bize savaş ilan etmiş bizim uğraştığını işlere bak. Kurtuluş savaşında ıngiliz yunanı silahlandırıp üzerimize dalmıştı şimdi abd teröristleri silahlandırıp üzerimize salıyor. 80.000 pyd hazır emir bekliyorlar. İşte bu kadar. Emekli4811 sa önce Vermesin, ABD aslında bildiğimiz gerçek yüzünü göstermiş oldu. Artık birlik beraberlik zamanı geldi. nasrettin bayırlı...11 sa önce misilleme hakkı dogdu. Savas11 sa önce Canim devletim dik durmaya devam. Biz allah yolunda ölmeye memnuniyetle raziyiz. Savaşsa savaş, şehadetse gururla şehadet.