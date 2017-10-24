Bakanlıktan flaş ABD ve vize açıklaması

Adalet Bakanlığı yetkilileri, CNN Türk'te Serdar Cebe imzasıyla yayınlanan "ABD'nin Adalet Bakanlığı yetkililerine vize vermediği" iddiaları üzerine açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında yer alan "ABD, Adalet Bakanlığı heyetine vize vermedi" başlıklı habere ilişkin açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtildi.

"ÖNCEDEN PLANLANMIŞ BİR ZİYARETTİ, VİZE KRİZİ ÇIKINCA ZİYARETİ BİZ İPTAL ETTİK"

Adalet Bakanlığından bir heyetin, 29 Ekim-4 Kasım tarihlerinde ABD resmi makamlarınca yapılan bir davet üzerine, bu ülkeye çalışma ziyareti planladığı hatırlatılan açıklamada, "Ancak iki ülke arasında son dönemde yaşanan vize krizi nedeniyle adı geçen ziyaret, Bakanlığımızca iptal edilmiştir. Doğal olarak Bakanlığımız mensuplarının şahsen veya onlar adına resmi kanallardan yapılmış herhangi bir vize başvurusu da bulunmamaktadır. Dolayısıyla 'Adalet Bakanlığı heyetine vize verilmediği'ne ilişkin haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadelerine yer verildi.