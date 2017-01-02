Bakanlık'tan 'Fırat Kalkanı' yalanlaması

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Milli Savunma Bakanlığınca, Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik devam eden "Fırat Kalkanı Harekatında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ihtiyaçlarının yeteri kadar karşılanmadığı" iddiaları yalanlandı.

Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri AA muhabirine yaptığı açıklamada, harekatın başladığı günden itibaren Mehmetçiğin barınma, yiyecek gibi lojistikle ilgili ihtiyaçlarının en üst seviyede karşılandığını ve buna devam edildiğini kaydetti.



BESLENME SIKINTISI YOK

"Harekata katılan askerlerin beslenme sıkıntısı olduğu" iddialarını yalanlayan yetkililer, sınır ötesindeki personelin kumanyalarının çeşitlendirildiğini söyledi. Personelin su problemi çekmemesi için normal şartlarda günlük 3 litre olan istihkakın 9 litreye çıkarıldığını vurgulayan yetkililer, su ikmali açısından herhangi bir problem bulunmadığını, bugüne kadar 1 milyon 269 bin 645 şişe 1,5 litrelik suyun dağıtıldığını kaydetti. Yetkililer bunun da 69 tır dolusu 1,5 litrelik pet su anlamına geldiğini bildirdi.

ENERJİ İÇECEKLERİ DE KUMANYA DA

Harekat kapsamında normal şartlarda verilen kumanya mönüsünde de iyileştirmelerin yapıldığını dile getiren yetkililer, salam, sosis, sucuk gibi et ürünlerinin yanı sıra yumurtanın, mevsime uygun yaş sebze-meyvenin, çay, kahve gibi sıcak içeceğin, süt ve hazır çorbanın da ek olarak personele verildiğini bildirdi. Yetkililer, bunların yanı sıra enerji içeceklerinin de kumanyaya ilave edildiğini, 47 bin 300 enerji içeceğinin dağıtıldığını, mevcut kumanyadaki yiyecek oranlarının artırıldığına dikkati çekti.

Milli Savunma Bakanlığının özellikle ikmal ve tedarik konularında yeni yaklaşımlarla, ortaya çıkan ani sorunlara yönelik esnek çözüm yöntemleri geliştirdiğini aktaran yetkililer, "harekata katılan askerlerin kılık-kıyafet konusunda de eksiklerinin bulunduğu" iddialarının da gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

ÇAMAŞIRLAR İÇİN ÖZEL KONTEYNIR

Kar başlıklarından yeni tip soğuk iklim kamuflaj üniformalarına, parkalardan polar iç çamaşırlarına kadar birçok malzemenin askerlerin kullanımına sunulduğunu dile getiren yetkililer, malzeme listesinde bulunmamasına rağmen ihtiyaç olabileceği düşünülen suni deri kürklü gocuk, yağmurluk, çizme, lastik muflonlu botun askerlere dağıtıldığını aktardı.

Yetkililer, belirlenen bölgelerde ise çamaşır yıkama konteyneri kurularak malzemelerin temizlenmesinin sağlandığı bilgisini ekledi.

ASKERLERİN ISINMASI

Operasyonel sahada görev yapan birliklerin daha iyi şartlarda kalabilmelerine yönelik portatif yatak tedarikine de başlanıldığını dile getiren yetkililer, ısınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik 12 ahtapot tipi ısıtıcı ile 300 gaz sobasının alındığını, 20 mazotlu ısıtıcının tedarik edildiğini, 27 bin vücut ısıtıcısının da birliklere dağıtıldığını, yeni görevlendirilen birlikler için de yeni alımların sürdüğünü belirtti.

Yetkililer, konteynerlerin ısıtılması için AFAD'tan bin yağlı radyatörün tahsis edildiğini, bunlardan 780'inin teslim alınarak sınır içindeki ve ötesindeki birliklere dağıtıldığını, ısınmada kullanılan elektrik ihtiyacının karşılanabilmesi, sınır ötesinde ana üs bölgeleri ve ileri üs bölgelerinin elektrik/aydınlatma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik jeneratör alınması için Bakanlık tarafından Gaziantep Valiliğine 4,4 milyon lira ödenek aktarıldığını açıkladı.

BANYO ÜNİTELERİ

Harekata katılan askerlerin banyo ihtiyacının karşılanmasına yönelik de çalışmaların yapıldığını anlatan yetkililer, bununla ilgili olarak ilk etapta Keklice Ana Üs Bölgesi, Dabık Ana Üs Bölgesi ve Karadağ Ana Üs Bölgesine seyyar sahra banyo ünitelerinin kurulduğunu bildirdi. Ardından bazı üs bölgelerinin banyo konteynerleri ve sahra banyo üniteleri tesis edildiğini dile getiren yetkililer, operasyonel sahada uzun süre kalan personele yönelik ilave tedbir olarak 90 kamp duşunun dağıtıldığını kaydetti.