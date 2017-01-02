Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 2 hattımızda arızalar giderildi, organize sanayi bölgelerine elektrik verildi." denildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'da yaşanan elektrik kesintileri hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, "Çalışmalar neticesinde 2 hattımızda arızalar giderildi, organize sanayi bölgelerine elektrik verildi." denildi.
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