Bakanlıktan elektrik kesintisi açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Marmara bölgesinde birkaç gündür devam eden elektrik kesintileriyle ilgili açıklama yaptı.

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