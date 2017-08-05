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Bakanlık'tan 'Come To Health' paylaşımı

Sağlık Bakanlığı da obeziteye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam kültürüne vatandaşları teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan 'Come To Health (Sağlığa gel)' paylaşımı yaptı

05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:13
Bakanlık'tan 'Come To Health' paylaşımı

İHA'nın haberine göre; Beşiktaş Spor Kulübü'nün İspanyol futbolcu Alvaro Negredo'nun transferinin ardından paylaştığı 'Come To Beşiktaş' videosu sosyal medyada büyük ilgi gördü. Sosyal medyada büyük ilgi gören videoya Sağlık Bakanlığı da kayıtsız kalmadı.

Daha önce 'pokemon' paylaşımıyla vatandaşlara sağlık uyarıları yapan Bakanlık, bu sefer de obeziteye dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam kültürüne vatandaşları teşvik etmek amacıyla sosyal medyadan 'Come To Health (Sağlığa gel)' paylaşımı yaptı.

Bakanlık tarafından Twitter, Facebook ve Instagram gibi sosyal medya hesaplarından #SağlığaGel ve #ComeToHealth etiketleriyle paylaşılan görselde iki arkadaşın telefon görüşmesi yaptığı görülüyor. 


Görselde spor yapan kişi, fazla kilosu olan arkadaşını 'Her gün 10 bin adım atmalısın' diyerek sağlıklı yaşama davet ediyor. Paylaşımda vatandaşlara "Siz de yakınlarınızı sağlık için #HerGün10BinAdım atmaya davet edin" mesajı verilerek, sosyal medya kullanıcılarının dikkati çekiliyor.

PAYLAŞIMA BEŞİKTAŞ KULÜBÜ'NDEN DESTEK

Sağlık Bakanlığının 'Sağlığa gel' paylaşımı Beşiktaş Spor Kulübü'nün resmi Twitter hesabından da 'retweet' edilerek desteklendi. Sosyal medya kullanıcıları tarafından yoğun ilgi gören 'Sağlığa gel' içeriği binlerce beğeniye ve paylaşıma ulaştı. Bakanlığın kullandığı #ComeToHealth ve #SağlığaGel etiketleriyle birçok kişi birbirine sosyal medyadan mesajlar gönderdi.

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Ricardo Quaresma'nın yeni transferlerden Pepe'yi telefonla arayarak "Merhaba dostum, nasılsın? Beşiktaş'a gel" demesiyle başlayan videoda Pepe, "Merhaba Quaresma, Beşiktaş'a geliyorum" yanıtını vermişti. Daha sonra Negredo'yu arayan Pepe ise Quaresma'nın kendisine yaptığı çağrıyı İspanyol golcüye yinelemesiyle Negredo da "Merhaba Pepe. Tabii Beşiktaş'a geliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 09:13
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