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Bakanlık’tan Başsavcılıklara… ‘Kapıdan kovun’

Adalet Bakanlığı makam ve mevkileri kullanıp soruşturmaları etkilemeye çalışanlara “dur” dedi.

05 Ocak 2018 Cuma 07:30
Bakanlık’tan Başsavcılıklara… ‘Kapıdan kovun’

Adalet Bakanlığı, makam ve mevki adı kullanarak soruşturmaları etkilemeye çalışanlara "dur" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adını kullanan fırsatçılara yönelik “Adımı kullananlar sahtekardır. Babamın oğlu olsa kapıdan geri çevirin” sözleri üzerine Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, yargıda racon kesmeye çalışanlara fırsat verilmemesi talimatı verdi. Müsteşar Selahaddin Menteş’in imzasıyla 2 Ocak’ta 81 ilin başsavcılıklarına “Yargı yetkisine müdahale edilmemesi” konulu yazı gönderildi.

BAĞIMSIZ YARGI VURGUSU

Yazıda, bazı kişilerin “kendilerini bakan, müsteşar veya üst düzey bürokratlarla yakınlık iddialarıyla ya da kişisel nüfuzlarını kullanmak suretiyle yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tavır ve davranış içine girdikleri” ve bu çerçevede bilgi almak amacıyla ya da yardım talebiyle adli mercileri aradıkları yönünde duyumlar alındığı belirtildi. Yargının bağımsızlığına vurgu yapılan yazıda, Anayasa’da, yargı yetkisinin Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanıldığı belirtildi. Yazıda, hiçbir organ, makam, merci veya kişinin, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hakimlere emir ve talimat veremeyeceği, genelge gönderemeyeceği, tavsiye ve telkinde bulunamayacağı hüküm altına alındığı kaydedildi.

DOSYAYI İNCELEYEMEZLER

Soruşturma dosyasının hangi hallerde kimlerin inceleyebileceği, dosyadan örnek alabileceğinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda düzenlendiği ifade edilen yazıda, yine kanun uyarınca soruşturma evresindeki usul işlemlerinin gizli olduğu, katalog suçlar kapsamında kalan soruşturmalarda hakim kararıyla kısıtlılık kararının uygulanabileceği hatırlatıldı. Buna göre, dosyanın tarafı olmayan diğer kişilerin dosya inceleme ve dosyadan belge örneği alma haklarının olmadığı vurgulandı.

"GEREĞİNİ YAPIN" TALİMATI

Kişisel verileri hukuka aykırı olarak vermek ile yargı görevini yapanı etkilemeye teşebbüs etmenin suç olduğu kaydedilen yazıda, şöyle denildi: “Belirtilen şekillerde veya benzeri yöntemlerle dosyalardan bilgi alma talebinde bulunanların veya yargı görevi yapanları etkilemeye teşebbüs edenlerin yardım adı altında yapılacak başvurularına itibar edilmemesi, ayrıca suç teşkil eden talepler ile ilgili olarak tavassut (aracı) girişiminde bulunan kişilerin ve arayan numaraların tespit edilerek derhal kanuni gereğinin yapılmasını rica ederim.”

DOLANDIRICI BİLE ÇIKMIŞTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Avukatlar aracılığıyla yürütülen gizli pazarlıklar, itirafçılık oyunlarıyla bu mücadelenin sulandırılmasına izin vermeyeceğiz” sözlerinin ardından bazı FETÖ’cüleri kurtarmak için adliyelere baskı yapıldığı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Bu arada kendini, “Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın danışmanı” olarak tanıtan Mehmet Ali Büyükişbir isimli şahsın, onlarca kişiyi “iş bulma vaadiyle” dolandırdığı ortaya çıkmıştı. Büyükişbir, tutuklanmıştı.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 07:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • KocasolakKocasolak55 dk önce
    Tuzu dahi kokutan bu zevata gerrkli ceza verilmelidir, böylelerini derhal tutuklayıp tıkın içeri. Bu kişilere aynı zamsnda yüksek meblağ para cezası da verilmeli, avrupa para cezalarının suç önlemede çok başarılı olduğunu keşfetti. Para cezaları bir çeşit maddi idam dır, ve çok caydırıcıdır. Batıda yürüyüş ve protrstolar bu maddi cezaların yüksekliğinden dolayı yskıp yıkmalar önleniyor, kim nryi yakmış yıkmış ise cezası artı tazminatını ödüyor.
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