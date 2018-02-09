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Bakanlıktan açıklama: İnceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı,"Sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde, daha önce alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

09 Şubat 2018 Cuma 18:05
Bakanlıktan açıklama: İnceleme başlatıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Rami Kışlası restorasyonu sırasında yakılan ateşle ilgili açıklama yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden, bazı basın organlarından yer alan Rami Kışlası'nda ateş yakılmasına ilişkin haberlerle ilgili yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Rami Kışlası'nda sonradan yapıldığı tespit edilen bir duvarın önünde daha önce alanı yasa dışı kullananlara ait malzemelerin ateşe verilmesi olayıyla ilgili, restorasyon çalışmalarını yürüten firma hakkında inceleme başlatılmıştır.

Ayrıca söz konusu habere konu kişi/kişilerle ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

 

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 18:05
  1. Rami Kışlası

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