İçişleri Bakanlığı'nda operasyon! Çok sayıda gözaltı kararı var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında İçişleri bakanlığı çalışanı bylock kullanıcısı 40 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarındaki FETÖ/PDY' na ilişkin soruşturmalar kapsamında; bylock kullanıcısı İçişleri Bakanlığı çalışanı 40 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Bu sabah itibarıyla gözaltı işlemlerine başlanıldı. Bu kişilerden birisinin faal çalışan diğerlerinin ise açıkta veya ihraç olduğu öğrenildi.

KAYSERİ'DE OPERASYON: 22 GÖZALTI

Kayseri'de yürütülen FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında, 22 kişi gözaltına alındı.



Terör örgütü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı verilen çeşitli meslek dallarından 36 kişiye yönelik polis, bu sabah operasyon düzenledi. Eş zamanlı operasyonda, 22 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Bu kişiler, Adli Tabiplik'teki sağlık kontrolü ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.