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Bakanlıkta 8 ByLock gözaltısı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görevli eski çalışan olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

13 Şubat 2018 Salı 10:21
Bakanlıkta 8 ByLock gözaltısı!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

Haber Tarihi: 13 Şubat 2018 Salı 10:21
  1. Ankara
  2. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı

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