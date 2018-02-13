Bakanlıkta 8 ByLock gözaltısı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarda görevli eski çalışan olan 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.13 Şubat 2018 Salı 10:21
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 8 kişi hakkında bugün gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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