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Venezuela'da bakanlık binalarına helikopterli saldırı

Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına helikopterle saldırı düzenlendi. Çalıntı helikopterle düzenlenen ve 4 el bombası atılan saldırıda can kaybı olmadı. Devlet Başkanı Maduro, olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

28 Haziran 2017 Çarşamba 12:12
Venezuela'da bakanlık binalarına helikopterli saldırı

Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına çalıntı polis helikopteriyle saldırı düzenlendi.

Enformasyon Bakanı Ernesto Villegas, çalıntı polis helikopterindeki saldırganların önce İçişleri Bakanlığına 15 el ateş açtığını, daha sonra Yüksek Mahkemeye yönelerek binaya ve binayı koruyan ulusal muhafız ekibine İsrail yapımı dört el bombası attığını kaydetti.

Saldırı düzenlendiğinde İçişleri Bakanlığında resepsiyon için 80 kişi bulunuyordu.

Villages, saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.Devlet Başkanı Nicolas Maduro da olayı "terör saldırısı" olarak nitelendirdi.

Helikopterdekilerin ateş açtığını ve el bombası attığını belirten Maduro, saldırıda kimsenin zarar görmemesinin büyük şans olduğunu vurguladı.

Saldırı düzenlendiğinde İçişleri Bakanlığında resepsiyon için 80 kişi bulunuyordu.

Saldırgandan tehdit

Saldırıyı adının Oscar Perez olduğunu söyleyen bir kişi üstlendi.

Perez, arkasında askeri üniformalı, yüzü maskeli ve silahlı oldukları görülen kişilerle yaptığı açıklamada, "İki seçeneğimiz var: ya yarın vicdanımız ve halk tarafından yargılanacağız ya da bu yozlaşmış hükümetten kendimizi kurtarmak için bugün eyleme geçeceğiz." dedi.

Venezuela'da Yüksek Mahkeme ve bazı bakanlık binalarına helikopterle saldırı düzenlendi.

Yetkililer, söz konusu kişiyi aramaya devam ediyor.

Nisan ayından bu yana hükümet karşıtı protestolara sahne olan Venezuela'da dün, Aragua eyaletinin Maracay kentinde göstericiler, hükümet binalarını ateşe vermiş, aralarında eczane, süpermarket ve fırının da olduğu 68 dükkanı yağmalamıştı.

Venezuela'da sokak gösterileri, Devlet Başkanı Nicolas Maduro liderliğindeki hükümetin kontrolünde bulunan Yüksek Mahkemenin 31 Mart'ta Ulusal Kongrenin yetkilerini aldığını açıklamasıyla başlamıştı. Göstericilerle polisler arasında son üç ayda çıkan çatışmalarda 70'ten fazla sivil hayatını kaybetmişti.

Maduro, muhalefet, aşırı sağcı radikaller ve suç çetelerinin iş birliği içinde şiddeti körüklediğini savunurken muhalefet ölümlerden orantısız güç kullanan güvenlik kuvvetlerini ve hükümet yanlısı milisleri sorumlu tutuyor.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2017 Çarşamba 12:12
  1. İçişleri Bakanlığı
  2. İsrail
  3. Venezuela
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