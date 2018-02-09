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Bakanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete'de

Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar,  Gıda, Tarım ve Hayvancılık, İçişleri, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Eğitim,  Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına ilişkin atama kararları Resmi  Gazete'nin bugünki sayısında yayımlandı.

09 Şubat 2018 Cuma 08:11
Bakanlıklara ait atama kararları Resmi Gazete'de

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri  Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz'ün başka bir göreve  atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Et  ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın,  Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim  Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür  Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci de başka bir göreve atanmak üzere  bu görevlerinden alındı.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği (AB) ve Dış  İlişkiler Genel Müdürü Ali Recep Nazlı, açık bulunan birinci derece kadrolu  Bakanlık Müşavirliğine atandı.

ESK Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu Üyeliğine aynı yer Genel Müdür  Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Osman Uzun'un yeniden atanması uygun bulundu.

Çorum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğüne, Edirne İl Gıda, Tarım  ve Hayvancılık Müdürü Osman Sarı; Kültür ve Turizm Bakanlığı Müşavirliğine ise  Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Abdullah Necat Birecik'in ataması yapıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür  Yardımcısı Fevzi Pamukçuoğlu, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziver Kaplan,  Bakanlık Başmüfettişi Yahya Kırlangıç, Maliye BakanlığıAdıyaman Defterdarı Orhan  Mutluay, Milli Eğitim Bakanlığı Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hatem Dursun ve  Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdür Yardımcısı Dr. Halil Ekinci de başka  bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Maliye Bakanlığı Ankara Vergi Dairesi Başkanlığına, Gelir İdaresi  Daire Başkanı İlhan Karayılan; Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müşavirliğine ise  Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez getirildi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAKİ ATAMALAR

İçişleri Bakanlığında açık bulunan birinci derece kadrolu Mülkiye  Müfettişliklerine, Mersin Vali Yardımcısı Halil Karbuz, Siirt Vali Yardımcısı  Bünyamin Kuş, Hukuk Müşaviri Erkan Çapar, Eşme Kaymakamı Ozan Gazel, Silopi  Kaymakamı Savaş Konak, Bulancak Kaymakamı Niyazi Ulugölge, Tirebolu Kaymakamı  İsmail Ayhan Tavlı, Tekirdağ/Saray Kaymakamı Alp Arslan, Samandağ Kaymakamı Cahit  Çelik, Antalya/Kemer Kaymakamı Mustafa Cihad Feslihan, Babaeski Kaymakamı Tarkan  Keskin, Osmancık Kaymakamı Selçuk Aslan, Pasinler Kaymakamı Harun Esin Polat,  Suruç Kaymakamı Ferhat Sinanoğlu, Diyarbakır Vali Yardımcısı Tuğba Koşal,  Saruhanlı Kaymakamı İlker Özerk Özcan, Araklı Kaymakamı Ahmet Günaydın, Hopa  Kaymakamı Ferit Görükmez, Çanakkale/Ayvacık Kaymakamı Hakan Hakyemez, Eğitim  Dairesi Başkanlığı Şube Müdürü Yusuf Güni, Patnos Kaymakamı Engin Yalçın, Akyaka  Kaymakamı Hasan Sazkaya, Kırkağaç Kaymakamı Cengizhan Yılmaz ve Delice Kaymakamı  Nevzat Karkacı'nın atanmaları uygun görüldü.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 08:11
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