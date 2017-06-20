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Bakanlıklar harekete geçti! O banka hesaplarına el konulacak…

Patlama yapan sanal kumar ve yasadışı müşterek bahis için harekete geçildi. Bakan Ağbal yasadışı bahis paralarının toplandığı banka hesaplarına MASAK bildirimi ile savcılıkların el koyacağını, bu yapılana kadar 7 gün hesap dondurma işlemi uygulanacağını söyledi.

20 Haziran 2017 Salı 08:14
Bakanlıklar harekete geçti! O banka hesaplarına el konulacak…

İnternet siteleri üzerinden oynanan yasadışı bahis ve sanal kumara olan ilgi her geçen gün artarken, Maliye Bakanlığı, ilgili bakanlıklar ile ortak çalışma başlattı. Alınacak tedbirlere ilişkin bilgi veren Bakan Naci Ağbal, yasadışı bahiste ciddi artış olması nedeniyle Adalet Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), spor Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü gibi kurumlarda ortak bir çalışma ekibi oluşturduklarını söyledi. Ağbal, yurtdışı kaynaklı oluşturulan yasadışı bahis sitelerinde banka hesap numaraları verildiğini ve bu hesaplara bahis oynayanların para yatırdığını anlattı.

‘GARİBANLAR ADINA HESAPLAR AÇILIYOR’

Bu hesapların farklı kişiler adına açıldığını ifade eden Ağbal, “Yasadışı network içinde garibanları bulup, onların adına banka hesabı açıyorlar. Cebine iki kuruş konmuş kişiler bunlar. İşi Mehmet organize ederken, hesap Ahmet adına açılıyor. İnternet siteleri ve hesaplar da iki günde bir değişiyor. Toplanan parayı hemen çekiyorlar” dedi.

Gazete Habertürk'ten Deniz çiçek'in haberine göre Ağbal, bu konuda tedbir almak için yasal düzenleme yapılacağını açıklarken, “MASAK, bu para hareketlerini takip edecek. MASAK bildirimi üzerine savcılıklar bu hesaplara el koyacak. Soruşturma bitene kadar hesaplara el konulacak. Biz de bakanlık olarak yetki alıp, 7 güne kadar hesap dondurma işlemi yapacağız” diye konuştu. Ağbal, konuya yönelik yasal düzenlemenin Adalet Bakanlığı tarafından Ceza Muhakemeleri Kanunu’nda değişiklikle yapılacağını ifade ederken, yasadışı müşterek bahisi suç kapsamına alacaklarını ifade etti. Ağbal, yasadışı müşterek bahsin örgütlü suç olduğunu kaydederek, yurtdışındaki örgütlerle ortak faaliyette bulunulduğunu ifade etti.

GEREKLİ ÖZENİ GÖSTERMEYEN BANKALARA UYARI

Ağbal, Gelir İdaresi ve Vergi Denetim Kurulu’nun da bu sitelere yönelik denetim yapacağını kaydetti. Ağbal, bankaları da uyarırken, “Birtakım kişiler bu banka hesaplarını açıyor. Kara para mevzuatına göre, banka, müşterisini tanımak zorunda. O hesaba yüzlerce EFT gelmiş. İki gün sonra da çekilmiş. O banka, MASAK’a bildirimde bulunmalı. Finansal kurumları da bu konuda uyardık” dedi. Ağbal, gereken özenin gösterilmesini istediklerini belirterek, “Aksi takdirde yükümlülük denetimi, kara para denetimi yapılır. Bunları da hızla yaparız. Her türlü yaptırımı uygularız” diye konuştu.

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 08:14
  1. Yasadışı bahis
  2. sanal kumar
  3. spor
  4. çiçek
  5. gazete
  6. Habertürk
  7. Spor Bakanlığı
  8. Maliye Bakanlığı
  • N.ümitN.ümit2 sa önce
    Türkiye de iddia oranları çok düşük veriliyor.buda kayıt dışına çok büyük paraların gitmesi demek.bu pazar okadar büyük ki yılda 5 milyar doları geçiyor dur.devlet oranları yüksek tutsun kazanan dan vergi alsın.bu şekilde belki dışarıya kaçan paranın büyük bir bölümünü kayıt altına almış olur.
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