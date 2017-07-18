Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtım videosu yayınlandı

Twitter hesabından yayınlanan video da tüfeğin özelliklerinden bahsediliyor ve kullanım şekli gösteriliyor. Bakanlık videoyu şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Yerli ve milli olarak üretilen Bora keskin nişancı tüfeğimiz kahraman güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor."

İşte 'Bora' keskin nişancı tüfeğinin özellikleri:

Kalibre: 7.62x51 mm NATO

Çalışma prensibi: Bolt Action

Etkili menzil: 800 metre

Uzunluk: 1265 mm (dipçik açık), 1220 mm (dipçik kapalı)

Namlu uzunluğu: 660 mm

YİV-SET: 4 (sağ), 1:12 inç

Ağırlık: 6500 gram