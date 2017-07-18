Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtım videosu yayınlandı
Milli Savunma Bakanlığı, yerli üretim olan Bora keskin nişancı tüfeğinin tanıtım videosunu yayınladı.18 Temmuz 2017 Salı 08:42
Twitter hesabından yayınlanan video da tüfeğin özelliklerinden bahsediliyor ve kullanım şekli gösteriliyor. Bakanlık videoyu şu ifadelere yer vererek paylaştı: "Yerli ve milli olarak üretilen Bora keskin nişancı tüfeğimiz kahraman güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor."
İşte 'Bora' keskin nişancı tüfeğinin özellikleri:
Kalibre: 7.62x51 mm NATO
Çalışma prensibi: Bolt Action
Etkili menzil: 800 metre
Uzunluk: 1265 mm (dipçik açık), 1220 mm (dipçik kapalı)
Namlu uzunluğu: 660 mm
YİV-SET: 4 (sağ), 1:12 inç
Ağırlık: 6500 gram