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Bakanlık yayınladı! İşte Türk yapımı ANKA...

Milli Savunma Bakanlığı Türk yapımı İnsansız hava aracı ANKA'nın görüntülerini yayınladı. Görüntülerde ANKA'nın dikkat çeken bir çok özelliği gözler önüne serildi.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:13
Bakanlık yayınladı! İşte Türk yapımı ANKA...

TUSAŞ mühendisleri tarafından tasarlanan ve birçok yerli alt yüklenici firmanın da görev aldığı Türk İnsansız Hava Aracı Anka'nın yeni tanıtım filmi yayınlandı. Gece ve gündüz, kötü hava şartları da dahil, keşif, gözetleme, sabit/hareketli hedef tespit, teşhis, tanımlama ve takip amaçlı gerçek zamanlı görüntü istihbaratı görevlerine yönelik geliştirmekte olan ANKA sistemi Orta irtifa uzun havada kalışlı (MALE) İHA sistemi, Elektro Optik Gündüz Kamera (EO Day TV), Gündüz (EO- ElectroOptic), Kızılötesi (IR-InfraRed Lazer Mesafe bulucu (LRF-Ladser Range Finder), Lazer işaretleyici (LD- Laser Designator) ve Spotter ile SAR/MTI-ISAR faydalı yükleri taşıyor.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 16:13
  1. milli savunma bakanlığı
  2. ANKA
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  4. insansız hava aracı
  5. ANKA özellikleri
  • YNCELEYNCELE23 dk önce
    yucel: bence sen dusunmeden agzini acma... LUTFEN
  • SözügüzelSözügüzel43 dk önce
    Sübhanallah ha gayret ALLAH güç ve kuvvet versin
  • yücelyücel1 sa önce
    Can ataklı ya sorun bakalım biz bu ankayı nerde kullanacağız
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