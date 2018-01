Bakanlık ters köşeye yatırdı: Yüzde 40...

Et ithalatında karkas et yerine canlı hayvan ithalatı modeline geçildi. Bakanlığın sürpriz hamlesini değerlendiren sektör temsilcileri ise fiyatlarla ilgili yüzde 40’lara varacak indirime işaret etti.

eçtiğimiz günlerde çok sık gündeme gelen sakatat fiyatlarında yaşanan ciddi artış ile ilgili Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı stokçuları işaret ederken, artışın perde arkasına yönelik et ithalatını öne sürenlere yönelik ise bakanlık karkas et yerine canlı hayvan ithalatı ile cevap verecek. Canlı hayvan ithalatı ile yurt dışında kesilen hayvanların etlerinin Türkiye’ye getirilip sakatatlarının ise yurt dışında bırakılmasından kaynaklı fiyat artışları yaşandığı iddiası da bu hamle ile tamamen boşa çıkarılmış olacak. Sektör temsilcileri ise son hamle ile fiyatların yüzde 40 oranında gerileyebileceğine dikkat çekiyor.

BAKANI DA İSYAN ETTİRDİ: ANLAM VEREMİYORUM

Türkiye’nin et talebini karşılamak üzere gerçekleştirdiği yüzde 5’lik et ithalatını fırsat bilen stokçular harekete geçti. Son zamanlarda sıklıkla gündeme gelen sakatat fiyatlarındaki ciddi orandaki artışlar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba’yı da isyan ettirdi.

2017 yılında 1 milyon 250 bin ton olan et ithalatına ilave 75 bin ton bakanlar kurulundan et ithalatı için izin alıp rakamı 2018'de 1 milyon 300 bin ton olarak revize ettiklerinin altını çizen Bakan Fakıbaba, toplam talebin yüzde 5’ine tekabül eden et ithalatının nasıl olur da sakatat fiyatlarını arttırdığına anlam veremediğine vurgu yaptı.

ARTIŞIN PERDE ARKASINDAKİ 3 ETKEN

Sakatat fiyatlarındaki artışı ve bakanlığın canlı hayvan ithaline yönelik hamlesini değerlendiren İşkembe Çorbacıları ve Sakatatçılar Kokoreççiler ve Tavuk Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Fevzi Uluceviz, sakatat fiyatlarını arttıran 3 etkeni açıkladı.

Uluceviz fiyat artışlarının arkasındaki en önemli etkenin perakendeci kasap ve marketlerin sakatat satmamaları, arz-talep dengesizliği ve mevsim dolayısı ile canlı hayvan kesiminde yaşanan azalış olduğuna dikkat çekti.

KİLOSU 50 TL’YE KADAR ÇIKMIŞ DURUMDA

Sakatat fiyatlarının geldiği son noktayı da dile getiren Uluceviz, sakatatın en değerlisi olarak bilinen karaciğerde kuzunun toptan fiyatının 44 TL olduğunu, perakende fiyatının ise 50 TL’ye kadar çıktığını, dana da ise rakamın toptanda 30, perakende de ise 38 TL’ye kadar çıkabildiğini ifade etti. Öte yandan sığır işkembe fiyatlarına da değinen Uluceviz orada ise rakamların toptanda 12.00 - 13.00 TL perakende de ise 15.00 - 18.00 TL arasında gezindiğini söyledi.

1/3 FORMÜLÜ KULLANILIYORDU

Sakatat fiyatları için daha önceleri oda tarafından 1/ 3 oranının kullanıldığının da altını çizen Uluceviz bu formülü ise şu sözlerle açıkladı: ‘’Yani etin fiyatı 30.00 TL iken sakatatın fiyatı 10.00 TL idi. Bugünkü şartlarda et fiyatları ortalama 40.00 - 50.00 TL arasında seyrederken sakatatın fiyatı ise örneğin kuzu karaciğerinin kilosu perakende tarafta 50 TL’dir.’’ dedi.

FİYATLARI YÜZDE 40 DÜŞÜRECEK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın canlı hayvan alımı ile ilgili de değerlendirme de bulunan Uluceviz, canlı hayvan kesiminin arttırılması ile fiyatların yüzde 40 oranında düşeceğine dikkat çekti. Uluceviz bunun yanı sıra kesilecek kuzudan çıkarılacak bağırsakların da kokoreç fiyatlarını aşağıya çekebileceğine işaret etti.

İSTANBUL İÇİN GÜNLÜK KESİM 5 BİN ADET!

Ne kadar canlı hayvan kesimi ile ihtiyacın karşılanabildiği sorusuna da cevap veren Uluceviz, İstanbul için günlük kuzu kesiminin 5 bin adet, aylık ise 150 bin adet, dana ciğeri sarfı için günlük 6 bin adet aylık ise 180 bin adet olduğunu belirtti. Uluceviz, sakatatların genellikle Anadolu ve Marmara bölgesinde kesim yapan entegrelerden alındığını da söyledi.