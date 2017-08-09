Bakanlık onayından sonra Belediye KUDEB kuruldu

İl Özel İdaresi’nde faal olan KUDEB’in ardından Kastamonu Belediyesi’nde de KUDEB kuruldu. Yüksek Mimar Ahmet Sevgilioğlu, Şehir Plancısı Aydemir Aydınlı, İnşaat Mühendisi Ensar Erdoğan, Sanat Tarihçisi İhsan Ayna ve Arkeolog Hakan Kuşçu’dan oluşan 5 kişilik uzman ekip, il merkezinde kültür ve tabiat varlıkların korunmasına dönük projeler kapsamında etkin rol üstlenecek.

Kastamonu’nun kurtuluşunu tarihinde yattığını her fırsatta dile getiren Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden gelen bu önemli haberle birlikte Kastamonu Belediyesi KUDEB üyeleriyle ilk toplantısını tarihi Aktekke Konağı’nda gerçekleştirdi.

Kastamonu’nun bir medeniyet şehri olduğunun unutulmaması gerektiğinin altını çizen Başkan Babaş, “Kastamonu’muzun eşsiz tarihi dokusunu gelecek nesillere en doğru şekilde aktarmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Estetik Komisyonu’nu kurmamızın ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan aldığımız onay ile Belediyemiz bünyesinde KUDEB’i de kurduk. Amacımız da, hedefimiz de, gayemizde Kastamonu’nun gelişmesi ve hak ettiği değeri elde etmesidir. Bu noktada yılların eksikliğini kapatmak için ekiplerimizle birlikte fedakarca çalışmalar yapıyoruz. Kurduğumuz KUDEB ile birlikte prosedürler daha hızlı ilerleyecek, belediye sınırlarımız içerisindeki tarihi mekanlarını restore ettirmek isteyen vatandaşlarımız yorucu mevzuatlara takılmayacak ve ilimizdeki kültür varlıklarımızı etkin bir şekilde koruyabileceğiz. Bizim için bu çok önemli. Tarihi ve kültürel değerlerimizi canlandırmak adına koşar adım yola devam edeceğiz. Bu nokta da KUDEB Kastamonu’muza hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.

Kastamonu Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde kurulan Kastamonu Belediyesi KUDEB’de görev yapacak uzman ekipler, Ankara 1 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nde üç aylık staj eğitimi görecek. Uzmanların üç aylık staj eğitiminin ardından alacakları kültür ve tabiat varlıkları yetki belgesiyle birlikte Kastamonu Belediyesi KUDEB faal olarak çalışmaya başlayacak.KUDEB’in faal olmasıyla birlikte ilimiz kültür ve tabiat varlıklarının korunması ve gelecek nesillere en doğru şekilde aktarılmasına dönük projeler konusundaki çalışmalar daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilecek.

İl merkezinde bulunan taşınmaz kültür varlıklarıyla ilgili işlem ve uygulamaları yürütme ve denetleme yetkisini elinde bulunduracak Kastamonu Belediyesi KUDEB, 2863 sayılı kanun ve bu kanuna göre hazırlanarak çıkarılan yönetmelikler, Koruma Yüksek Kurulu’nun ilke kararları ile Koruma Bölge Kurulu’nun almış olduğu kararları göz önüne alarak, çalışmaları yürütmekle sorumlu ve yetkili olacak.