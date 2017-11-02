İçişleri Bakanlığı öldürülen terörist sayısını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütüne yönelik sürdürülen operasyonlarda bugün Hakkari'nin Şemdinli ilçesi kırsalında 17, Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Kadısırtı Dokuz Kayalar bölgesinde 5 olmak üzere 22 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Hakkari Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde düzenlenen hava harekatında 12 silahlı teröristin etkisiz hale getirildiği ve bölgeden toplam 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde 3 adet RPG-7 roketatar silahı, 1 adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, 8 adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiyenin ele geçirildiği belirtildi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklama şöyle; " 02 Kasım 2017 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Hakkâri ili Şemdinli ilçesi Ortaklar bölgesinde, sabah saatlerinde meydana gelen çatışma sonrasında, devam eden hava destekli operasyonda, bölgeden Irak kuzeyine kaçmaya çalıştıkları hava ve keşif vasıtaları ile tespit edilen teröristlere yönelik icra edilen hava harekâtında, sabah ölü ele geçirilen 5 teröriste ilave olarak 12 silahlı bölücü terör örgütü mensubu daha (toplam 17 terörist) etkisiz hale getirilmiştir. Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri neticesinde; üç adet RPG-7 roketatar silahı, bir adet AT-4 roketatar silahı, 10 adet roketatar mühimmatı, sekiz adet sevk fişeği, bir adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 10 adet el bombası ve 5 adet özel yapılmış şemsiye ele geçirilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri asil Türk milletinden almış olduğu güç ile terör örgütleriyle mücadelesine en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir."