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Bakanlık, öğrencileri skandal okula yem etmedi

Eğitim yuvasından öte ideolojik bataklık hüviyetine bürünen ve haklarında soruşturma başlatılan Çorlu Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nın baskı uyguladığı öğrencilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı.

Bakanlık, öğrencileri skandal okula yem etmedi
Eklenme: 23 Aralık 2016, 15:30
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PKK yanlısı Birgün yazarı Enver Aysever’in konferansına öğrencilerin zorla götürüldüğü, derslerde PKK propagandasının yapıldığı ortaya çıkan ve bu sebeple hakkında Çorlu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma açılan Çorlu Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’nın baskı yaptığı öğrencilere Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sahip çıktı. Kendilerinden şikayetçi oldukları gerekçesiyle büyük bir pişkinlikle 14 ila 16 yaş aralığındaki öğrenciler hakkında dava açan okul idarecilerinin, öğrencilerin psikolojisini bozduğunu tespit eden Aile Bakanlığı, öğrencilerin psikolojik destek alması için çalışma başlattı.

“ÖĞRENCİLERİN RUHSAL DURUMLARI KÖTÜYE GİDİYOR”

Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’ndaki eğitim dışı unsurlardan şikayetçi olan öğrencilerden C.E.Y ve İ.A.Y’nin 5 yıl hapis cezasıyla yargılanmasını isteyen okul yönetiminin talebeler hakkında yaptığı skandal suç duyurusu üzerine harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın, Tekirdağ İl Müdürlüğünce konunun araştırılmasına ilişkin talimat verdiği öğrenildi. Bunun üzerine konunun intikal ettirildiği Çorlu Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün, öğrenim gördükleri okul tarafından hapse attırılmak istenen 14 yaşındaki C.E.Y ve 16 yaşındaki İ.A.Y’nin ifadesine başvurduğu bildirildi. Öğrenci velilerinin de görüşünü alan Çorlu Sosyal Hizmetler görevlilerinin, öğrencilerin ruhsal durumlarının kötüye gittiği tespitinde bulunarak Danışmanlık Tedbir Raporu talebinde bulunduğu kaydedildi. Rapor yazısının Tekirdağ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne ulaşmasının ardından Müdürlüğün, Tekirdağ Aile Mahkemesi’nden “uzman psikolog” görevlendirmesi talebinde bulunduğu öğrenildi.

SKANDALLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR DİYE 5 YIL HAPİS İSTEMİŞLERDİ!

Aile Bakanlığı’nın şefkat elini uzattığı mağdur öğrenciler, Çorlu Nazmi Arıkan Fen Bilimleri Okulları’ndaki skandallara tabi olmayarak ailelerine şikayet ettikleri için okul idaresinin baskısına maruz kalmıştı. PKK yanlısı Birgün gazetesi yazarı Enver Aysever’in konuşmacı olarak ağırlandığı konferansa öğrencilerin zorla götürüldüğü, militanca sloganlar attırıldığı, derslerde Sosyal Bilgiler dersine giren Şermin Bingöl isimli öğretmen tarafından terör örgütü PKK yanlısı ifadeler kullanıldığı, üniversite tanıtım gezilerinde liseli öğrencilerin alkol almalarına göz yumulduğu, lise mezuniyet balosunda talebelere alkol katkılı içecek dağıtıldığı, müfredatta olmasına rağmen Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersinin okutulmayarak sadece yüksek notlar verilerek geçiştirildiğine yönünde iddialarla gündeme gelen Özel Nazmi Arıkan Okulu, kendilerinden şikayetçi oldukları için öğrenciler hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıkmıştı.

AKİT DEŞİFRE ETTİ

Akit’in 17 Aralık’ta “Okul İdaresi Hem Suçlu Hem Güçlü” başlığıyla deşifre ettiği skandalda, Okul Müdürü Gülçin Dündar ve öğretmenlerin; 14 yaşındaki C.E.Y ve 16 yaşındaki İ.A.Y.’nin “karne yırtmak”, “Sınıf içerisinde huzursuzluk yaşatmak”, “Düzen bozmak” gibi suçlamalarla TCK’nın “Kamu güvenine karşı işlenen suçlar” bölümüne atıfla 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasını istediği belirlenmişti. Söz konusu okuldaki terör örgütü propagandalarıyla alakalı ise Çorlu Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatılmıştı.

Okulda çirkin konferans

O lisede din dersi yok PKK propagandası var

Okul idaresi hem suçlu hem güçlü!

O okula soruşturma



FARUK ARSLAN

 
EtiketlerEnver AyseverÇorlu Özel Nazmi Arıkan Fen Bilimleri OkullarıNazmi Arıkan Fen Bilimleri OkullarıÇorlu Cumhuriyet SavcılığıAile ve Sosyal Politikalar BakanlığıÇorlu Sosyal HizmetlerAile Bakanlığı
HABER YORUMLARI
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zafer

Yaziklar olsun boyle devlete bir okuldaki uc bes capulcuyla bas edemiyor bunlara dersini veremiyor

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Zrg61

Iyide Milli Eğitim bakanlığı ne iş yapıyor.İmâm Hatipler bile felaket durumda.Sadece sınav sistemleri değiştirerek bu işler yürümüyor.Maalesef Reis yalnız çok yazık.Hakkını helâl et Reis...

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