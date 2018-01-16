Bakanlık o haberi yalanladı

Haber sitelerinde son dakika olarak yayınlanan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun taşeron işçilere yönelik KİT'lerle yeni bir çalışma yaptığı yönündeki haberler Sarıeroğlu'nun basın danışmanı tarafından yalanlandı.



Bakanlık tarafından gerçek olmadığı açıklanan haberlerde, Sarıeroğlu'nun, KİT'lerdeki yaklaşık 50 bin taşeron işçi için ayrı bir çalışma yapılması kararını aldıklarını belirtilmişti.