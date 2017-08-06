Bakanlık mazlumlara ‘duyarsız’ kalmadı

MUHAMMED UZUN / İSTANBUL - Gazetemiz Akit’in geçtiğimiz günlerde, Sivas Olaylarına ilişkin uydurma delillerle tutuklanan mazlumların yaşadığı zulümkâr uygulamaları ifşa etmesi; kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Sivas Madımak Oteli’ndeki yangın sonrası uydurma delillerle tutuklanan 83 yaşındaki Ahmet Turan Kılıç, Cafer Soykök, Faruk Belkavli, İbrahim Duran ve nicelerinin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına mensup mahkumlara yer açmak amacıyla, koğuşlarının boşaltılarak, 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istenildiği, Sivas mazlumlarının da açlık grevi başlattığı ortaya çıkmıştı.

AÇLIK GREVİ SONA ERDİ

Yok yere yattıkları cezaevlerinde yıllardır çeşitli hastalıklar ve yaşlılıkla mücadele eden Sivas mazlumlarının FETÖ’cü mahkumlara yer açmak gerekçesiyle ışık görmeyen 3 metrekarelik hücrelere yerleştirilmek istenilmesini duyurmamız üzerine harekete geçen Adalet Bakanlığı ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nün, darbe dönemlerini aratmayan zulümkâr uygulamaya el koyduğu belirtildi. Sivas olaylarında sadece slogan attığı gerekçesiyle mahkum edilen vatandaşların karanlık hücrelere alınmasına müsaade etmeyen Adalet Bakanlığı’nın Sivas mazlumları eski koğuşlarına geri döndürülmesi ve hayat şartlarının iyileştirmesi yönünde adım attığı öğrenildi. Sivas E Tipi Kapalı Cezaevi yönetiminin baskıcı uygulamalarına karşı çıkmak amacıyla başlatılan açlık grevinin de böylelikle sona erdiği bildirildi.

MAZLUMDER: BİZLER SÜRECİN TAKİPÇİSİYİZ

Süreci yakından takip eden Mazlumder Cezaevi Komisyonu Genel Sekreteri Avukat Kaya Kartal, “28 Şubat’la ve darbecilerle hesaplaşılan günümüzde 28 Şubat brifingli yargı kararlarıyla ilgili halen bir adım atılmamış olması üzüntü vericidir. Üstelik açlık grevi ile gündeme halen Sivas Cezaevi örneğinde olduğu üzere 25 yıldır cezaevlerinde tutulan Müslüman siyasi mahpuslar şimdi de cezaevlerindeki yoğunluklar dolayısıyla çeşitli problemler yaşamaktadır. Aile görüşlerinin ve çeşitli hakların kısıtlanması, kurulmuş düzenlerinin bozulması, bir türlü gündeme getirilemeyen yeniden yargılama meseleleri üzerine açlık grevi kararı alan Sivas davası mahpusları bazı hakların iadesiyle sona erdirildi. Gelinen aşamada bütün cezaevlerinde benzer sorunların yaşanma ihtimali açık olup sürekli ertelenen 28 Şubat brifingli yargı kararlarının yok sayılması Meclis, Hükümet, Mahkemeler ve bütün ilgililerin üzerinde bir yüktür. Mazlumder olarak sürecin takipçisiyiz ve bir an önce somut adımlar atılması gerektiğini her platformda dile getiriyoruz” dedi.