Bakanlık kayak merkezi Uludağ için harekete geçti

Dönüşümden yararlanmak isteyen 9 otel, bir günübirlik tesisin yenilenmesi onaylandı. 5 otel yıkılarak yeniden yapılacak ve 4 yeni otel inşa edilecek. 71 bin metrekarelik alanda yıkım yapıldı. Yıkılan yerlerdeki 4 parsele Uludağın yeni planı: 9 otel yıkılıp yenisi yapılacak. Turizmciler, Bakan Veysel Eroğlu’ndan kiralama süresini 29 yıldan 49 yıla çıkarma yetkisini kullanmasını bekliyor.

Hürriyet gazetesinin haberine göre: Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, 4 ay kış turizmine ev sahipliği yapan Uludağ Milli Parkında, turizmin 4 mevsime yayılması için çalıştay düzenledi. Genel müdürlük, eskiyen otellerin yenilenmesi, Uludağ’ın sağlık, kongre, spor turizmine ve yabancı turistlere açılması için 5 ve 6 Ocak’ta yapılacak çalıştaya, Turizm Yatırımcıları Derneği, TÜRSAB, TUROFED gibi turizm örgütlerinin başkanları ile çok sayıda öğretim üyesi, bürokratı davet etti.

Uludağ’da 2. Gelişim Bölgesi İmar Planı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından kısa süre önce onaylanarak yürürlüğe girdi. Bu bölgede bazı boş parseller bulunduğu, buralara 4 yeni otel yapılabileceği ifade edildi. 1.Gelişim Bölgesinde bulunan 30 tesisten 13 tanesi dönüşüm için başvurdu. Bunlardan 9 otel ile bir günübirlik kullanım tesisinin talebi bakanlıkça onaylandı. Böylece 5 otel ve bir günlük tesis yıkılarak, sıfırdan yenisi yapılacak. Onaylanan projeler arasında Beceren Otel, Akfen, Anka Otel, Fahri Otel, Alkoçlar Yeşilçam, Trend Life Otel bulunuyor: Ayrıca atıl durumda bulunduğu belirtilen Sanatoryum Tesisleri de Bursa Ticaret ve Sanayi Odasına Kirazlıyayla yaşam boyu eğitim merkezi yapılması amacıyla kiralandı.