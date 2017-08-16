Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakanlık harekete geçti! Tek tek belirlendiler… Bunu yapmayan yandı!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu,  engelli işçi istihdam etme yükümlülüğü bulunan 11 bin 504 işyerinde tespit  yapıldığını, bu yükümlülüğünü yerine getirmeyenler hakkında 33 milyon 339 bin 732  lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.

16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:21
Bakanlık harekete geçti! Tek tek belirlendiler… Bunu yapmayan yandı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesini  yanıtlayan Sarıeroğlu, bakanlığın, yıl içinde yürüteceği iş teftişi  faaliyetlerini, "programlı  teftişler" ve "incelemelerden oluşan program dışı  teftişler" olmak üzere planladığını aktardı.

Bakan Sarıeroğlu, programlı teftişler ile incelemelerden oluşan  program dışı teftişlerde, 2002 ila 12 Haziran 2017 tarihleri arasında mevzuat  uyarınca engelli işçi  istihdam  etme  yükümlülüğü  bulunan 11 bin 504  işyerinde   tespit  yapıldığını, engelli  işçi istihdamı yükümlülüğünü yerine getirmeyenler  hakkında 33 milyon 339 bin 732 lira idari para cezası uygulandığını belirtti.

Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

"2017 yılı Nisan ayı itibarıyla, 4857 sayılı İş Kanununun 'Engelli ve  Eski Hükümlü Çalıştırma  Zorunluluğu' başlıklı  30. maddesi  kapsamında,  elli   ve  üzeri  sigortalı çalıştıran işverenden kontenjan dahilinde veya kontenjan  fazlası engelli sigortalı çalıştıran işverenler ile engelli çalıştırmakla yükümlü  olmadıkları halde engelli çalıştıran işverenlerin çalıştırdıkları her bir engelli  sigortalının prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan işveren hissesinin  tamamı devlet tarafından karşılanan ve bu kapsamda çalışan engelli sigortalı  sayısı ise İstanbul'da 21 bin 579, Türkiye genelinde 88 bin 873'tür."

Haber Tarihi: 16 Ağustos 2017 Çarşamba 16:21
  1. Jülide Sarıeroğlu
  2. Çalışma ve Sosyal Güvenlik
  3. İstanbul
  4. Sezgin Tanrıkulu
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan açıklaması!
    1. AP Başkanı'ndan küstah Erdoğan..
    2. Teröristlerin 'havayolu' planı..
    3. Amerika konut başlangıçlarında..
    4. Klimalı seyahat zehirli hava solunumu..
    5. Yurt dışına gidip Türkiye'ye geri..
    6. PKK’nın Erbil-İstanbul kaçak sigara..
    7. Eski Diyanet İşleri Başkanı'ndan..
    8. Tuzla'da herkes seyretti o koşup…..
    9. Şırnak'ta 1 terörist öldürüldü
    10. İnternetten kartlı alışverişte onay..
    11. Afyonkarahisar'da genç öğretmenin..
    12. Bakan Sarıeroğlu açıkladı! Bunu..
    13. Emekli maaşlarının yatacağı tarih..
    14. Donald Trump'tan Amazon açıklaması
    15. Valenci'de cezaevine drone ile koli..
    16. Meral Akşener'in partisinde yer alacak..
    17. Silivri Cezaevi çevresinde haberci kuş..
    18. AK Partili yöneticiyi şehit etmişti!..
    19. İşte otomobil tarihinin en çok satan..
    20. Karamollaoğlu buyurdu! Böyle terör..
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Savaş başlattı şimdi kaçmak istiyor!
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Erdoğan'ı suçluyorlardı... Meğer Türkiye'den "Cumhuriyet"i ilk M.Kemal silmiş! İşte belgesi...
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    Ajanslar ‘Son dakika’ olarak duyurdu… Hava bombardımanı başlattılar!
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...
    'Madem katil oldum bari bunu da vurayım' dedi ve...