Maliye Bakanlığı vergi kaçakçılığına karşı harekete geçti. Bu kapsamda teknolojinin tüm imkanlarının kullanılacağı ‘Risk Analiz Merkezi’ kurulacak. Kurulan bu merkez riskleri tespit edecek.

Merkezde faaliyet grupları ve sektörler itibariyle mükellefler analiz edilip vergilemede muhtemel risk alanları tespit edilecek. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın önceki gün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yaptığı sunumda vergi kayıp kaçağını önlemek, vergi mükelleflerinin işlemlerini kolaylaştırmak için yapılan çalışmalara da yer verildi. Bakanlık söz konusu uygulamayla kayıtdışı ekonomiyle mücadelede etkinliğin artırılması ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamayı hedefliyor.

‘GİB MOBİL’ UYGULAMASINDAN 315 BİN KİŞİ FAYDALANDI

Buna göre, Gelir İdari Başkanlığı (GİB) internet sitesi aracılığıyla sunulan hizmetlere mobil cihazlardan ulaşılmasına imkan sağlayan ‘GİB Mobil’ uygulaması başlatılmıştı. Mükelleflerin gelir vergisi, Motorlu Taşıtlar Vergisi, trafik para cezası, cep telefonu ve tapu harcı gibi ödemeleri yapabildikleri uygulamadan bugüne kadar toplam 315 bin kullanıcı faydalandı.

ONLINE İŞLEM DE YAPILABİLECEK

Maliye Bakanlığı ‘Temassız Vergi Dairesi Projesi’ni hayata geçiriyor. Söz konusu sistemle mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden bütün işlemlerini elektronik ortamda kolaylıkla yapabilmelerine olanak sağlanacak. Söz konusu sistemle vergi dairelerinin yaptığı bütün işlemleri mükellefler artık online olarak da yapabilecek. Böylece beyannamelerin yanı sıra yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve benzeri her türlü belge elektronik ortamda iletilebilecek. Edinilen bilgilerle, online sistemde kullanıcı dostu ara yüz de kullanılacağı öğrenildi. Böylece mükellefler işlemleri çok basit bir şekilde yapabilecek.

VERGİ DAİRELERİ YENİDEN DÜZENLENECEK

Bakanlık 29 ilde örgütlenmiş 30 vergi dairesi başkanlığının da örgüt yapılarını yeniden düzenleyecek. Bu kapsamda Eskişehir Vergi Dairesi Başkanlığı bünyesinde pilot olarak başlatılan uygulamayla, vergi dairesi başkanlıklarına vergi dairesi ve tahsil dairesi sıfatı kazandırılıyor. Mükelleflere en yakın yerden hizmet vermek amacıyla başkanlıklara bağlı şubeler kuruluyor. ‘Tek Vergi Daire Başkanlığı Modeli’ olarak adlandırılan uygulamanın diğer vergi dairelerine de yaygınlaşması hedefleniyor.