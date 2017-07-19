Bakanlık haberi yeni bakanı şaşırttı!

AK Parti Rize Milletvekili Osman Aşkın Bak, Gençlik ve Spor Bakanlığına getirildiğini Meclis Genel Kurulu'nda öğrendi. Gazetecilerin "Haberiniz var mıydı" sorusu üzerine Bak, "Yok. Genel Kurul'daydım. Arkadaşlar telefon etti." yanıtını verdi.

Haber sonrası Ak Parti Genel Merkezine gitmek için Meclis'ten çıkan Osman Aşkın Bak şunları söyledi:

"SPOR BENİM HAYATIMIN BİR PARÇASI"

"Ülkemize hizmet etmek için elimizden geleni yapacağız. Spor camiasının içinde yetişmiş birisiyim. Çok küçük yaşlardan beri spor yöneticiliği yapıyorum. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı yaptım. Çeşitli kulüplerde yöneticilik yaptım. Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunda görev aldım. Spor benim hayatımın bir parçası ve spora özel bir ilgim var. Geçtiğimiz yıllarda TBMM'de Dopingle Mücadele Komisyonu Başkanlığı yapmıştım. Sporu çok yakından takip ediyorum."