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Bakanlık 'dijital' tehlikelere savaş açtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığınca oluşturulan "Sosyal Medya Çalışma Grubu" ile çocukların internet ortamında dijital oyunlar ve sosyal medya üzerinden maruz kaldığı tehlikelere karşı mücadele ediliyor.

23 Ocak 2018 Salı 16:52
Bakanlık 'dijital' tehlikelere savaş açtı

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın talimatıyla Bakanlık bünyesinde bir süre önce "Sosyal Medya Çalışma Grubu" oluşturuldu.

Çalışma grubundaki uzmanlar, sosyal medyada çocuklara yönelik fotoğraf ve video paylaşımlarından milyonlarca çocuğa ulaşan dijital oyunların içeriklerine kadar birçok konuda oluşabilecek riskleri tespit ederek gerekli önlemlerin alınmasını sağlıyor.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlar Daire Başkanlığı ile iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarda, "ihmal ve istismar" unsuru tespit edilen oyunlar ve internet sitelerine yönelik de gerekli yasal işlemler başlatılıyor.

"SuicideGuy" için BTK'ya başvuruldu

Bakanlık Sosyal Medya Çalışma Grubunun yürüttüğü çalışmalar kapsamında, en son bir "YouTuber" tarafından paylaşılan "SuicideGuy" isimli oyuna erişimin engellenmesi için de işlem başlatılması sağlandı.

Hukuk Müşavirliği aracılığıyla çocuk ve gençlere kötü örnek olan ve psikolojik gelişimlerini olumsuz etkileyen oyuna erişimin engellenmesi için BTK'ya başvuruda bulunuldu.

BTK ise 5651 sayılı "İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" kapsamında gerekli işlemleri başlattı.

"Mavi Balina"ya karşı yargı savaşı

Bakanlık bir süre önce de çocukların kendilerine zarar vermesini teşvik eden "Mavi Balina" adlı oyun için de sıkı bir mücadele yürütmüştü.

Oyun sebebiyle intihar ettiği iddia edilen Evrim Mertin'in ailesi tarafından sorumlular hakkında dava açılmasına yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusu yapılırken, Bakanlık da açılan soruşturma dosyasına müdahil olmak için girişimde bulundu.

Bakanlık ayrıca sosyal medyada, Muğla'nın Fethiye ilçesinde çocukların yer aldığı uygunsuz görüntülerle gündeme gelen bir mekanın kapatılmasını da sağladı.

Haber Tarihi: 23 Ocak 2018 Salı 16:52
  1. bakanlık
  2. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
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