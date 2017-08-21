Bakanlık az önce açıkladı: Tam 27 terörist...

İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlara ilişkin yapılan açıklama şu şekilde;

Jandarma Özel Harekât (JÖH), Polis Özel Harekât (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Hava ve Kara unsurlarınca 1.176 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 302 kişi gözaltına alınmıştır.



DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 63 kişi gözaltına alınmıştır.

FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 616 kişi gözaltına alınmıştır.



Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 16 kişi gözaltına alınmıştır.



Son 1 haftada yurt içinde 17'si ölü, 4'ü sağ, 6'sı teslim olmak üzere 27 terörist etkisiz hale getirildi.



SİBER SUÇLARLA MÜCADELEDE

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 682 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapılmış, tespit edilen 255 kişiden 7’si gözaltına alınmıştır.



ASAYİŞ VE TRAFİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA

Genel asayiş, trafik ve kamu düzeninin sağlanması, suç ve suçlularla mücadele amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak oto pazarları ve toplu olarak araç satışının yapıldığı bölgelerde aranan şahıslar ile aranan/çalıntı ve change işlemi görmüş araçların bulunması, şüphelilerin yakalanmasına yönelik 20 Ağustos 2017 Pazar günü 43 ilde 843 personelin katılımıyla yapılan “Oto Pazarlarına Yönelik Uygulama” kapsamında 7.089 araç kontrol edilmiştir.



DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA



298’i denizlerde olmak üzere 4.183 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 200 organizatör yakalanarak gözaltına alınmıştır.