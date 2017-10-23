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Bakanlar Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli, sıcak bölgede

İçişleri Bakanı Soylu ve Milli Savunma Bakanı Canikli, İdlib operasyonu nedeniyle sıcak günlerin yaşandığı Hatay'a geldi.

23 Ekim 2017 Pazartesi 13:52
Bakanlar Süleyman Soylu ve Nurettin Canikli, sıcak bölgede

Suriye sınırında askeri hareketlilik sürüyor. İdlib'e geçen askerler gözlem noktaları oluştururken İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli de sıcak bölgeye gitti. Bakanlar Soylu ve Canikli ilk olarak Hatay Valiliği'ne geçti. Burada Vali Erdal Ata ve askeri yetkililerden bilgiler alan heyetin programının detayları paylaşılmadı. Bakanlara, üst düzey askeri yetkililerin de eşlik ettiği bildirildi.


 

Haber Tarihi: 23 Ekim 2017 Pazartesi 13:52
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