Bakanlar öğrencilerle birlikte süt içtiler

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile "Okul Sütü" dağıtımı dolayısıyla Çankaya'daki Muazzez Karaçay İlkokulu'nda düzenlenen programa katıldı.

Çocuklara sağlıklı ve dengeli beslenme alışkanlığı kazandırılması amacıyla başlatılan Okul Sütü Programı'nın sürdürülmesi konusunda velilerden olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Yılmaz, "İmkanlar el verdiği ölçüde Okul Sütü Programı'nı hem devam ettireceğiz, hem de genişleyeceğiz. Bu program 2011-2012 yılında o zaman başbakanımız olan Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından başlatıldı. Bu programda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sütün alternatifi bulunmayan tüketilebilecek en güzel gıdalardan biri olduğunu vurgulayan Yılmaz, Türkiye'nin süt ürünleri üretiminde Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de yılda yaklaşık 19 milyon ton süt üretildiğini, üretimdeki fazlalığa karşı süt tüketimin Avrupa Birliğinin gerisinde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Okul Sütü Programının başladığı 2011-2012 eğitim öğretim yılında bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyar kutu süt öğrencilerimize dağıtıldı. Bu dönem pazartesi, çarşamba ve cuma günleri Türkiye genelindeki resmi ve özel okullarda anaokulu, anasınıfı, uygulama sınıfı ve ilkokulda toplam 6 milyon öğrencimize yaklaşık 255 milyon paket süt dağıtımını gerçekleştireceğiz. Böylelikle 7 yıllık uygulama sonunda öğrencilerimize dağıtmış olduğumuz kutu süt miktarı 1 milyar 750 milyonun üzerine çıkacaktır." diye konuştu.

"Sağlıklı beslenme ve hareketli hayatı tercih edeceğiz"

Sağlık Bakanı Demircan da sütün insan sağlığı için temel bir besleme maddesi olduğunu belirterek, "Hayata geldiğimiz andan itibaren ilk besinimiz süttür. Bu nedenle süt fevkalede önemlidir. Biz süt ve süt ürünlerini yeterince tüketirsek sağlıklı beslenmiş oluruz. Sağlık beslenmek de sağlıklı bir bünye ve sağlıklı nesiller demektir. Geleceğimizin güvencesi demektir." dedi.

Çocuklardan süt tüketmeye özen görmelerini isteyen Demircan, "Sağlıklı beslenme ve hareketli hayatı tercih edeceğiz. Dijital ortam oyunları sizi hareketli hayattan alıkoyabilir. Sağlıklı beslenmenin yanında hareketli bir hayatı yaşamak zorundayız. Aşırı kiloya dikkat edeceğiz. Süt bize bu noktada destek verir. Süt ve süt ürünleriyle beslenirsek kilo alma noktasında sıkıntı yaşamayız, sağlıklı bir beden yapısı oluştururuz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Yılmaz, Demircan ve Ulusal Süt Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Sabit Karaca öğrencilere okul sütlerini dağıttı. Daha sonra Bakanlar Yılmaz ve Demircan girdikleri bir sınıfta öğrencilerle bir süre sohbet etti. Programa, Ankara Valisi Ercan Topaca, ilgililer, öğrenciler ve veliler katıldı.