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Bakanlar Kurulu'ndan OHAL ile ilgili flaş karar

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından soruları yanıtlayan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını söyledi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:58
Bakanlar Kurulu'ndan OHAL ile ilgili flaş karar

2018’in ilk Bakanlar Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de yapıldı. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde OHAL'in süresinin uzatılıp uzatılmayacağı, KHK'lar, yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadele, Avrupa Birliği vardı. Bakanlar Kurulu toplantısının ardından kameraların karşısına geçen Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, OHAL'in bir defa daha uzatılacağını ifade etti.

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 17:58
  1. Bakanlar Kurulu Toplantısı
  2. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. OHAL
  4. Bekir Bozdağ
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