Bakanlar Kurulu'ndan Merve Kavakçı kararı
Fazilet Partisi’nden milletvekili seçilen Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesinin yürürlükten kaldırılması kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.03 Temmuz 2017 Pazartesi 08:49
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, “Merve Safa Kavakçı’nın Türk vatandaşlığının kaybettirilmesine dair 13.05.1999 tarihli ve 99/12827 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulması; İçişleri Bakanlığının 15.05.2017 tarihli ve 69101 sayılı yazısı üzerine Bakanlar Kurulu’nca 26.05.2016 tarihinde kararlaştırılmıştır” denildi.