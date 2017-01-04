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Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü detayı

Gazeteci Abdülkadir Selvi, son yazısında Bakanlar Kurulu’nda İncirlik Üssü’nün kapatılmasının gündeme geldiğini söyledi

Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü detayı
Eklenme: 04 Ocak 2017, 10:00
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Gazeteci Abdülkadir Selvi, son yazısında Bakanlar Kurulu’nun İncirlik Üssü’nün kapılmasının gündeme geldiğini söyledi.

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanan 2017'nin ilk Bakanlar Kurulu'nda İncirlik Üssü'nün ABD'ye kapatılmasının konuşulduğunu yazdı. Bazı bakanların, "terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde" olduğunu söyleyen Selvi, "İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi" ifadesini kullandı.

İşte o yazının ilgili kısmı

"Biz de İncirlik'i kapatalım"

... Bir de İncirlik konusu var. Bakanlar Kurulu'nda tartışmaya açılan bir konu değil. Ancak bazı bakanlar, terör olaylarının İncirlik Üssü'nün ABD'ye açılmasından sonra başladığı kanaatinde. "O zaman bizde İncirlik Üssü'nü kapatalım" düşüncesini dile getiriyorlar.

İncirlik Üssü, ABD'nin öncülüğündeki DAEŞ'le mücadele koalisyonuna 22 Temmuz 2015 tarihinde açıldı ama müzakereler 6 ay önceden başlamıştı. İncirlik Üssü'nün açılmasıyla eşzamanlı olarak 20 Temmuz 2015'ten itibaren PKK, DAEŞ ve DHKP-C Türkiye'ye karşı saldırıya geçti. PKK şehir savaşlarını başlatıp, FETÖ 15 Temmuz darbe girişiminde bulundu. Son dönemde ise PKK Beşiktaş ve Kayseri saldırılarını, FETÖ büyükelçi suikastını, DAEŞ Reina saldırısını gerçekleştirdi.

90'lı yıllarda Çekiç Güç'ün üssü İncirlik'ti. ABD, Çekiç Güç'le PKK'yı besledi. İncirlik, DAEŞ'le mücadele koalisyonuna açıldı. Bu kez de terör örgütleri Türkiye'ye karşı harekete geçirildi. Suriye ve İncirlik üzerinden kaos planı sahneye koyuldu.

Türkiye, Trump'la ilgili büyük bir beklenti içinde. Trump'ın tavrı görülmeden İncirlik'in gündeme gelmeyeceğini düşünüyorum.

 
EtiketlerAbdülkadir Selviİncirlik ÜssüRecep Tayyip ErdoğanABDDAEŞPKKFETÖ
HABER YORUMLARI
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mehmet gümüşsoy

yılanla aynı yatakta yatıpta onun sizi koruyacagını sanmak cahillikten başka bir şey deyildir korkulu rüya görmektense uyanık yatmak daha iyidir

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tataroğlu

Kesinlikle ıncirlik in kapatılmalı

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Yasin

İnşAllah kapatılır ordan pkk ya ışide gizli silah yardımı yapıyorla bunu biliyoruz ve bişi yapmıyoz

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Ali Bayram

Büyük kurtuluş savaşını veriyoruz, incirlik üssü derhal kapatılmalı,şartlar ne olursa olsun.

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Sevim

Milletin gazını almayı bırakalım.Kapatacaksakhemenkapatalım.Hani ABkapılarıacarım Haaaaaaaa dönmesin bu iş.

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Sedat US

İncirlik üssü bize ne gibi faydası var. Zararı daha çok. İyi günde hepsi iyi, davar olduğun süre içinde fevkalâde, o açıdan bir savaş olduğunda ilk darbeyi oradan yeriz.

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Ramazan

Ya önce milleti galeyana getirip sonra da uzaktanbakmayın. Eğer bunun imkanı varsa önce araştırıp ince eleyip sık dokunmak gerekir. Bunun böyle olduğunu zaten bütün halk da anladı. Eğer kendi göbeğimizi kendimiz keseriz diyorsak geç bile kalınmış bir iş.

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yavuz

Yapılan ve yapılacak bütün hainliklerin kaos ve darbe planlarının cinayetlerin odak noktası burasıdır yarın çok geç olmadan süre ve zaman belirtilmeden çok ani ve sağır sultan duymadan bizim nezaretimizde bu sırtlan yuvası dağıtılmalıdır .

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Rüştü

Gündeme gelmeyi geçiniz. Kapatınız orayı çat diye. Yaka paça atınız ABD askerlerini.

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Ferhat

Kafirlere karsi kararli ve azimli sekilde mücadele edilmeli ve birbirimize karsi merhametli olmaliyiz, zira kerim kitabimiz Kuran bize bunu emr etmekte. ABD yada firavun un askerlrri arasinda hicbir fark yoktur. Katliamcilarin süheda kokan bu topraklarin üzerinde katiyen yeri olamaz. Onlarin cografyamizi yüzyildir kana bulayan ve müslüman kandinlarin irzina gecen hayasizlarin ancak cehennemin dibinde yeri olabilir.Bu topraklat üzerinden ne Hansin nede jhony nin operasyon yapmasina müsade verilmemeli. Yasasin sanli türk ordumus

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Kenan kiran

Kanserin basi amerikalilarin oldugunu bilmeyen yok..derhal kapatilmali yoksa buradan operasyonlar devam edecek

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a.rahim

Syn Cumhurbaskanimiz bunu buliyordur zaten! Onun icindirkidemir tavinda dovulur misali demir tava gelmis hezar. İnsaallah incirlik ussu kapatilir

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ERDEM

vatandaşa kulak verin gerisi boş

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wallace

onlar da hergun abdulkadiri okuyup cildiriylar zaten :)))

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Çeçen

İnşallah bu fitne merkezi kapatılır.bu Amerikan gavurunu n gözü kulağı bu ülkeyi görmez olur. Çünkü fitne bazlar kefereyi burdan lojistik olarak besliyorlar. Bııznillah öze dönelim inşaallah.

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veli kayabaş

srlam.jele sukur.bu incirlik yuzunden basimizagelmedik kalmadi.defedin su milyonlarca kizilderili katillerini Hz.Allahin dusmanlarini.hep fetocu dinsizlerinin marifetleri.onlarin telkinleri ile oluyor.

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kaleli

geç bile kalındı derhal kaatılmalıdır yıllardır bu Amerikan alçaklarına taviz verdiğimiz yeter artık.kapatılmalıdır ve bu alçaklar ülkemden s..tir olup gitmelidir.

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Mustafa SARIKAYA

Teşekkürler...

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mürüvvet veziroğlu

kesinlikle kapatalım çok güzel olur .trump farklımı davranacak zannetmiyorum umarım yanılırım .

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ALPARSLAN

İncirlik 16 Temmuz sabahı kapatılmalıydı. Fetöcü darbenin plan merkezi, organizemerkezi olarak kullanıldığı gün gibi ortada. Çok geç kalındı, dış güçler özellikle abd'ye bu üs vakit kaybettirilmeden boşalttırılmalı!!!

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Güzide Eren

Hemen kapatılsın. 15 Temmuz orda planlandı. Trump dan beklenti içinde olmayalım. O diğerinden daha berbat. Tam bir islam düşmanı

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vatansever

İncirlik üssü bağrımızda saplı duran bir hançer,söküp atın artık...

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KOCA YUSUF

ABD DERHAL İNCİRLİKTEN ÇIKARTILMALI

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