Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısı sona erdi.

17 Ocak 2018 Çarşamba 22:00
Bakanlar Kurulu sonrası flaş açıklamalar!

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, saat 20.30'da başladı, 21:45'te sona erdi.

Bakanlar Kurulu sonrası Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ açıklama yapıyor.

Bozdağ'ın açıklamalarından satırbaşları:

OHAL UZATILDI

Bakanlar Kurulumuz, Milli Güvenlik Kurulu tavsiye kararı doğrultusunda olağanüstü hal uygulamasının 3 ay daha uzatılması hususunu değerlendirmiştir ve sonuç itibarıyla 19 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere olağanüstü halin 3 ay daha uzatılmasını benimsemiş.

Bu konuda hazırlanan tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanılığına gönderilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun yapacağı görüşmeler neticesi, vereceği kabul kararı üzerine olağanüstü hal 3 ay daha uzatılmış olacaktır.

ISPARTA'DA ASKERİ UÇAĞIN DÜŞMESİ

Olayla ilgili hem adli hem de idari tahkikat başlatılmıştır.

TÜRKİYE, TARİHİNİN EN ÖNEMLİ DÖNEMİNDEN GEÇİYOR

Türkiye sınır güvenliği bakımından tarihinin en önemli döneminden geçiyor.

Sınırımızda terörist ordu kurma çabaları açık olarak görülüyor.

Sınır güvenliği adı altında terörist bir ordunun oluşturulması Türkiye'nin milli güvenliği bakımından tartışmasız açık bir tehdittir.

"TÜRKİYE BÜYÜK RİSKLER ALACAK, KİMSE DAHA FAZLA SABIR BEKLEMESİN"

Türkiye'nin bekası için büyük riskler alınacaktır. Türkiye bu noktada, artık sabrının son noktasına gelmiştir. Kimse Türkiye'nin daha fazla sabır göstermesini beklememelidir. Atılması gereken adımlar neyse Türkiye bunları atmakta kararlıdır.

Türkiye, Türk milletinin ve Türkiye Devleti'nin bekası için atması gereken adımları atmak için kimseden icazet almaya ihtiyacı yoktur.

"ABD, TERÖR ÖRGÜTÜNE VERDİĞİ SİLAHI GERİ ALMALI"

ABD yönetiminin Suriye'deki gelişmelerle ilgili bize söyledikleriyle arazide yaptıkları arasında çok büyük bir çelişki olduğunu ifade etmek isteriz. Tekrar çağrıda bulunuyoruz, PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG'ye verilen silahların toplanması, onların elinden alınması önemli. PYD/YPG'ye ABD'nin verdiği desteği derhal sonlandırması son derece önemlidir. Bölgede terör koridoru oluşturma çabalarından vazgeçilmesi ve terörist bir ordu oluşturulması gayretlerine destek verilmemesi gerekir.

AYRINTILAR GELİYOR...

Haber Tarihi: 17 Ocak 2018 Çarşamba 22:00
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • Ömer halis Ömer halis 1 sa önce
    Allah aşkına sınırımıza terör koridoru kurulsa yine iyi Haydut terörist amerikan askeri Türkiyenin her yerinde faaliyet gösteriyor yani teröristler içimizdeyken terör koridoru açılsa ne yazar
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Cuma günü sokaklara çıkacaklar
  1. Cuma günü sokaklara çıkacaklar
  2. ABD'den flaş Suriye açıklaması: Askeri..
  3. Karadavi'ye skandal müebbet hapis..
  4. Avrupa futbolunun en borçlu 3. ülkesi..
  5. Donald Trump, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah..
  6. Nijerya'da çifte bombalı saldırı: Ölü..
  7. Müslümanlar 18 Ocak'ta birlik olacak!
  8. Çanakkale'de zehir tacirlerine dev darbe
  9. Atıl durumdaki bölge 60 bin kişiye..
  10. Dev pitonun ağzında kedisinin..
  11. İstanbullular isyan etmişti! Bugün..
  12. Mısır'dan Karadavi'ye müebbet hapis..
  13. Muğla'da hastanenin istinat duvarı çöktü
  14. Bakanlar Kurulu sonrası flaş..
  15. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
  16. Cumhurbaşkanı Erdoğan Cüneydi'yi kabul..
  17. Abdullah Avcı: Bedelini ağır ödedik!
  18. Canan Kaftancıoğlu'nun skandalları..
  19. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
  20. MGK sonrası kritik açıklama!
Azez'de şiddetli çatışma başladı
Azez'de şiddetli çatışma başladı
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
Sözde PKK komutanı saf değiştirdi
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
İran'dan çok sert açıklama: Askerlerinizi Suriye'den çekin!
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
'Erdoğan'dan İdlib'i alacağız' diyordu...
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…
Bomba iddia! Hepsi görevde 2 bin 500 kişi…

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 17.01.2018
İşte yılın ilk seçim anketi
İşte yılın ilk seçim anketi
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…
Ve ilk saldırı! 30 YPG’li öldürüldü…