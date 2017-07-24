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Bakanlar Kurulu sona erdi… İşte yeni Hükümet Sözcüsü!

Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplandı. Çankaya Köşkü'nde kabine değişikliğinin ardından bugün yapılan ilk toplantıda, başbakan yardımcılarının görev alanları ile hükümet sözcüsü belirlendi. Buna göre yeni Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ oldu.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:07
Bakanlar Kurulu sona erdi… İşte yeni Hükümet Sözcüsü!

Kabinede yapılan değişikliğin ardından, Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile sağlık Bakanı Ahmet Demircan ilk kez Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı. Daha önce Bakanlar Kuruluna Adalet Bakanı olarak katılan BEKİR BOZDAĞ, Milli Savunma Bakanı olarak katılan Fikri Işık ve Sağlık Bakanı olarak katılan Recep Akdağ, Başbakan yardımcıları olarak toplantıda yer aldı. Daha önce Başbakan Yardımcılığı görevlerini yürüten Nurettin Canikli Milli Savunma Bakanı, Numan Kurtulmuş da Kültür ve Turizm Bakanı olarak Bakanlar Kurulu toplantısına katıldı.

HÜKÜMET SÖZCÜSÜ BELİRLENDİ

Öte yandan, kabine değişikliğinin ardından bugün yapılan ilk toplantıda, başbakan yardımcılarının görev alanları belirlendi. 

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 17:07
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