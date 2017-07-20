Bakanlar kurulu değişti tartışmalar başladı! ‘O bakan FETÖ’cü mü?’

İşte Özışık’ın o yazısı:

Uzun zamandır beklenen kabine değişikliği nihayet gerçekleşti. Gidenler arasında arkasından kötü konuşacağım bir tek isim yok!

15 Temmuz darbe girişimi sonrası insanüstü bir mücadele gösterdiler.

Darbe gecesi Meclis'in üzerine bombalar yağarken, "Bizi öldürseniz de buradayız, katletseniz de buradayız" diye meydan okuyan, milletvekillerinin sığınaklara indirilmesi tartışılırken, "Milletimizi sokaklara çağıran bizlerin görevi sığınaklara inmek değil, burada ölmektir" diyerek canını ortaya koyan Sayın Bekir Bozdağ...

7 Haziran seçimleri sonrası Türkiye adeta sırat köprüsünden geçerken MHP'den ihraç edilmeyi göze alıp geçici kabinede görev yapan, 15 Temmuz'da darbecilere karşı tüm varlığıyla mücadele eden Sayın Tuğrul Türkeş...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı görevinin yanı sıra Cumhurbaşkanı'na sadakat gibi onurlu bir görevi de üstlenen ve bunun gereğini her an yerine getiren Sayın Mehmet Müezzinoğlu...

Üçü de benim ebediyete kadar saygı ve minnetle anacağım isimler olacak...

Yeni kabinede 6 ismin görevi değiştirildi.

İtiraf etmem gerekirse, ben Milli Savunma Bakanlığı'nı Fikri Işık'a çok yakıştırıyordum. Başbakan Yardımcılığı görevini de hakkıyla ve layıkıyla yerine getireceğine eminim.

Fikri Işık'tan görevi devralan Sayın Nurettin Canikli bitmek bilmeyen enerjisi ve pratik zekasıyla, bu göreve laf olsun diye getirilmediğini kısa sürede gösterecektir.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin aynı göreve devam etmesi bence çok yerinde bir karar oldu. PKK ile mücadele verilirken, Özhaseki'nin bir yandan harabeye dönen Güneydoğu'yu yeniden inşa etmesi, diğer yandan bölge insanıyla samimi diyaloglar kurması, devlet ile PKK arasında sıkışan halkı çok rahatlattı.

Eşref Fakıbaba, sanırım AK Parti içinde bakanlık koltuğuna oturmayı en çok hakeden isimlerden biriydi. İçten, samimi ve açık sözlülüğü sayesinde yola getiremeyeceği kimse yok. Tarım Bakanlığı'na büyük işlere imza atacağına yürekten inanıyorum.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Jülide Sarıeroğlu, kabinenin ikinci kadın bakanı oldu. Erdoğan'ı çok seven ve Erdoğan'ın da çok güvendiği isimlerden biridir Jülide Hanım...

Bu davaya sadakati de, bu dava uğruna verdiği mücadelesi de tartışılmayacak biridir...

Bakmayın siz sosyal medyada yapılan algı operasyonlarına...

Twitter'da Erdoğan aleyhine ve FETÖ lehine mesaj yazdığı yönündeki iddialar ise tamamen asılsızdır. O mesajların kimler tarafından ne zaman ve nasıl yazıldığını anlatayım.

Jülide Sarıeroğlu, 2015 yılının Nisan ayında, yani milletvekili adaylığının başladığı tarihte, Twitter üzerinden bir hesap açılması talimatı veriyor sosyal medya işlerini yürüten kişiye...

Talimatı yerine getiren kişi, yeni hesap açmaktansa, 2013 yılının Haziran ayında ele geçirdiği ve kendisinin kullandığı takipçisi bol "@cozum_ne" isimli hesabı Jülide Sarıeroğlu'nun ismiyle aktif hale getiriyor.

Hesap, 14 Nisan 2015 tarihinde Jülide Sarıeroğlu adına "Resmi kurumsal hesap" olarak aktif hale getiriliyor.

Bakan dün bu twitlerin photoshop olduğunu söyledi. Anlaşılan kendisini bilgilendiren sosyal medya ekibi yanlış bilgi vermiş.

Atılan twitler doğru.

Bu twitler 2013 yılında "@cozum_ne" ismiyle yayındayken atılmış. 2103 Haziran ayından sonra twitlerin yönü ve dili tamamen değişmiş, AK Parti lehine paylaşımlar başlamış.

Zaten hesabı dikkatli takip edenler, dersane tartışmaları sırasında bu hesaptan Fetö aleyhine paylaşımlar yapıldığını görecektir.

Aman ha!

Siz siz olun, Fetö'cü haşhaşilerin bu konudaki algı operasyonlarına prim verip, davaya sadakatini defalarca kanıtlamış Jülide Sarıeroğlu Hanımefendi'ye haksızlık etmeyin!