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Bakanlar Fakıbaba ve Bak, Rize'de ağ attı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Rize'de balık avlamak için tekneyle açıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 20:55
Bakanlar Fakıbaba ve Bak, Rize'de ağ attı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rize'de tekneyle açılarak ağ attı.Çeşitli programlara katılmak üzere Rize'ye gelen Fakıbaba ile Bak, Ardeşen Çamlıhemşin yolu üzerinde bir çay bahçesinde, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu'dan çay tarımı ve organik tarıma geçişle ilgili bilgi aldı. Ardeşen'de bir lokantada da balıkçıların sorunlarını dinleyen Fakıbaba ve Bak, daha sonra "Alihan53" balıkçı teknesi ile denize açıldı. Bir süre tekne kullanan bakanlar ağ attı. Yaklaşık bir saatlik bekleyişin ardından ağ, balıkçılar tarafından çekilirken, yakalanan istavrit küçük olması nedeniyle denize bırakıldı.

 

Fakıbaba, İlk kez balığa çıktığını, büyük keyif aldığını belirterek, "Şanssız bir gündü. Hiç bir şey yakalayamadık. Balıkçılık çok zor bir meslek. Esasen Karadeniz'de Rize'de yaşamak zor. Çay tarlalarına, balıkçılığa bakıyorum. Helal olsun bu insanlara. Hakikaten tırnakları ile bu hayatı kazanıyorlar. tebrik ediyorum." dedi.

Bak ise bölgeye ilk kez gelen Fakıbaba'nın zor coğrafyayı gördüğünü vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Beraber ağ attık. Balıkçılık nasip işi. Beklersin çıkmaz ama bazen çok bereketli olur. Vardı balık ama küçük. Onu bıraktılar. Hem balıkçıların yaşadığı hayatı, ortamı, sorunlarını dinlemesi, konuları görmesi açısından sayın Bakanımız açısından dolu dolu oldu. Çay tarımı ve balıkçılık ile alakalı önemli bilgiler topladı."

Bak, Karadeniz insanının çalışkan olduğunu sözlerine ekledi.

Haber Tarihi: 05 Ocak 2018 Cuma 20:55
  1. Gıda
  2. Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba
  3. Gençlik ve Spor Bakanı Bak
  4. Rize
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