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Bakanın uçağı acil iniş yaptı! Kabinin içini dumanlar basınca...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen havalimanından kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra acil iniş yaptı.

06 Ocak 2018 Cumartesi 16:33
Bakanın uçağı acil iniş yaptı! Kabinin içini dumanlar basınca...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de içinde bulunduğu uçak Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkış yaptıktan kısa bir süre kabin içerisinde duman ve koku çıkması nedeniyle Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı’na acil iniş yapmak zorunda kaldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin içinde bulunduğu Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’ne ait TC-KDR kuyruk tescilli özel uçakla Ankara’ya gitmek üzere saat 12.07’de Sabiha Gökçen Havalimanı’dan havalandı.

ACİL İNİŞ İÇİN İZİN İSTEDİ

Uçak kalkıştan kısa bir süre sonra kabin içerisinde duman ve koku çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı ile irtibata geçerek acil iniş için izin istedi. Uçak saat 12.40'da sorunsuz bir şekilde havalimanına inişini gerçekleştirdi.

HAVADAN FOTOĞRAFLAMA YAPIYOR

Tapu Kadostro Genel müdürlüğüne ait 'Beechcraft King Air 350i model TC-KDR' isimli uçağı harita, tapu, kadastro, yol, baraj, arazi toplulaştırma ve kamulaştırma için havadan fotoğraflama yapılıyor.

Haber Tarihi: 06 Ocak 2018 Cumartesi 16:33
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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